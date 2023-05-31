Раскрыты детали второй за сутки атаки дрона под Краснодаром Оперштаб Кубани сообщил о падении беспилотника на территорию Ильского НПЗ

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Ильский НПЗ

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода около 04:00 упал беспилотник, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. При падении дрон разбился, но не загорелся. Около 09:20 БПЛА обезвредили взрывотехники.

Около 04:00 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, предположительно, упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло, — говорится в сообщении.

В оперштабе утонили, что пострадавших нет, ущерб НПЗ не причинен.

Первым под удар беспилотников 31 мая попал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавших нет, однако на территории НПЗ возник пожар. Для ликвидации огня были привлечены пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы.

Telegram-канал Baza опубликовал несколько видеозаписей со взрывом из Краснодара, которые засняли местные жители. Очевидцы в небе над городом услышали звук, похожий на звук летящего беспилотного летательного аппарата. Позже оперативный штаб подтвердил взрывы.