https://static.news.ru/photo/41ede224-72b1-11ea-a8ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Московский оперативный штаб признал ошибочной информацию о сроке режима самоизоляции в Москве до 14 апреля.

Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной, — заявили представители оперштаба в телеграм-канале.

По их словам, срок режима самоизоляции определён указом президента РФ Владимира Путина. Он будет действовать с 30 марта по 3 апреля, эти дни объявлены нерабочими по всей стране.

Решение о дальнейших сроках самоизоляции будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации, — подчеркнули представители оперштаба.

Ранее в оперативном штабе заявили о сроке самоизоляции в Москве до 14 апреля.

NEWS.ru писал, что жители Москвы смогут поехать в удалённый от дома магазин только на автомобиле. Пешком граждане смогут дойти только для ближайшего магазина или аптеки, говорится на сайте правительства Москвы.

Всеобщий режим самоизоляции в Москве введён с вечера воскресенья. Жители столицы могут выходить из дома только в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, для выноса мусора и прогулки с собакой не дальше 100 метров от дома.