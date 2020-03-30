Московский оперативный штаб признал ошибочной информацию о сроке режима самоизоляции в Москве до 14 апреля.
Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной, — заявили представители оперштаба в телеграм-канале.
По их словам, срок режима самоизоляции определён указом президента РФ Владимира Путина. Он будет действовать с 30 марта по 3 апреля, эти дни объявлены нерабочими по всей стране.
Решение о дальнейших сроках самоизоляции будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации, — подчеркнули представители оперштаба.
Ранее в оперативном штабе заявили о сроке самоизоляции в Москве до 14 апреля.
NEWS.ru писал, что жители Москвы смогут поехать в удалённый от дома магазин только на автомобиле. Пешком граждане смогут дойти только для ближайшего магазина или аптеки, говорится на сайте правительства Москвы.
Всеобщий режим самоизоляции в Москве введён с вечера воскресенья. Жители столицы могут выходить из дома только в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, для выноса мусора и прогулки с собакой не дальше 100 метров от дома.
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