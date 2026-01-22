«Они задачу выполнили»: опасный боеприпас вывезли из Белгорода Взрывотехники Минобороны РФ вывезли боеприпас из Белгорода для обезвреживания

В Белгороде завершена операция по ликвидации последствий происшествия, случившегося 21 января. Взрывотехники Министерства обороны РФ извлекли и вывезли из города опасный боеприпас для последующего уничтожения, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Работы на улице Губкина, где была обнаружена воронка, продолжались почти сутки без перерывов. Как отметил градоначальник, для обеспечения безопасности жителей саперам пришлось провести масштабные земляные работы на большой глубине с применением специальной техники. Операция продолжалась около суток.

Они свою задачу выполнили — боеприпас вывезли для обезвреживания, — уточнил Демидов.

В настоящее время улица Губкина остается перекрытой для движения. Коммунальные и аварийные службы приступают к следующему этапу — приведению территории в порядок и ликвидации последствий земляных работ. Демидов пообещал, что будет информировать горожан о дальнейших решениях относительно открытия движения и восстановительных мероприятий.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская ПВО отразила воздушную атаку над Белгородом и прилегающей территорией. По предварительной информации, жертв среди гражданского населения нет, но несколько объектов энергосистемы получили повреждения.