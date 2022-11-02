«Он военный преступник»: сенатор Ковитиди о планах Зеленского посетить Крым Сенатор от Крыма назвала Зеленского военным преступником и призвала покаяться перед народами Крыма и Украины

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила NEWS.ru, что президенту Украины Владимиру Зеленскому для того, чтобы попасть в Крым, нужно поддержать спецоперацию России, сложить с себя полномочия и публично покаяться перед народами России и Украины в развязывании братоубийственной войны. Она добавила, что его ждет трибунал.

Владимиру Зеленскому, чтобы попасть на наш прекрасный полуостров, стоит для начала поддержать СВО, сложить с себя полномочия президента и публично покаяться перед народами России и Украины, а также признать, что он виноват в развязывании братоубийственной войны… А пока, за все те преступления, которые он совершил, тем самым записав себя в военные преступники, совместно со своими зарубежными пособниками, должны предстать, как минимум перед уголовным трибуналом, — заявила Ковитиди.

Она добавила, что Зеленский в данный момент снимает фильм с собой в главной роли, а «народ Украины — его массовка». По мнению сенатора, президент Украины даже на вторые роли перестал людей приглашать.

Тут на лицо раздвоение личности и все признаки начала необратимых процессов в психике президента Украины, — резюмировала она.

Ранее сегодня Зеленский сообщил в интервью Чешскому телевидению, что хочет увидеть море и даже собирается в Крым. Таким образом он ответил на вопрос, что сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте.