Около 25 тысяч жителей Чечни остались без света

https://static.news.ru/photo/0b563c3c-581d-11eb-a4be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 25 тысяч жителей Чечни лишились электроснабжения из-за отключения выключателя трансформатора, заявили в Минэнерго РФ. Инцидент произошёл 16 января 2021 года в 18:07 мск на подстанции 110 кВ в Гудермесе. Температура воздуха сейчас в регионе два градуса по Цельсию. Аварийные работы продолжаются, идёт восстановление коммуникаций.

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Гудермес и Гудермесском районе (около 24 500 человек). Мощность отключённых потребителей — 5,5 МВт, — передаёт РИА Новости.

Накануне около 53 тысяч человек остались без света в Дагестане. Причиной аварии стали погодные условия — сильный ветер с порывами до 25 метро в секунду. Перебои с электричеством наблюдались в 118 населённых пунктах Цумадинского, Касумкенского и Куньнского районов.

Кроме того, 16 января квартиры столичного ЖК на северо-востоке Москвы залило кипятком из-за коммунальной аварии. Причиной стали порывы труб после повышения давления. Последствия происшествия жильцам пришлось устранять самим. Горячая вода повредила мебель, двери, отделку. Проржавевшие магистрали и нанесённый жидкостью урон жильцы сняли на фото и видео, писал NEWS.ru.

По словам начальника пресс-службы управляющей компании застройщика Галины Давыдовой, на данный момент неполадки устранили. Пострадало несколько секций жилого комплекса. Причины ЧП сейчас устанавливаются. Жильцам при необходимости готовы предоставить места в гостинице.