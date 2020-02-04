В Выборгском районе Санкт-Петербурга по улице Болотной неподалёку от детского сада произошла стрельба. Так как детей в это время не было на его территории, охранник учреждения не счёл нужным вызывать полицию.
Как
Ранее в СМИ распространилась информация, что неизвестный устроил стрельбу непосредственно на территории детского сада. В результате происшествия был ранен мужчина 47 лет. Выяснилось, что стрелок был наркоманом, который искал в этом месте закладку.
Как писал NEWS.ru, пенсионер устроил стрельбу на востоке Санкт-Петербурга, пытаясь утихомирить нарушителей общественного порядка. Трое мужчин ночью распивали спиртное в подъезде дома, шумели и мешали жильцам спать. Происшествие случилось в многоэтажном доме на Ириновском проспекте. Проживающий в одной из квартир пенсионер вышел на площадку с оружием и стал стрелять по дебоширам. Одному из них пенсионер попал в руку, но мужчины не разбежались, а накинулись на обидчика и избили его.
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