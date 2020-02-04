https://static.news.ru/photo/6b4e69fa-474a-11ea-8b9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Выборгском районе Санкт-Петербурга по улице Болотной неподалёку от детского сада произошла стрельба. Так как детей в это время не было на его территории, охранник учреждения не счёл нужным вызывать полицию.

Как сообщают «Невские новости», выстрелы слышали двое: воспитательница и сотрудник ЧОП, но они на них никак не отреагировали, потому что стрельба велась за территорией детсада.

Ранее в СМИ распространилась информация, что неизвестный устроил стрельбу непосредственно на территории детского сада. В результате происшествия был ранен мужчина 47 лет. Выяснилось, что стрелок был наркоманом, который искал в этом месте закладку.

Как писал NEWS.ru, пенсионер устроил стрельбу на востоке Санкт-Петербурга, пытаясь утихомирить нарушителей общественного порядка. Трое мужчин ночью распивали спиртное в подъезде дома, шумели и мешали жильцам спать. Происшествие случилось в многоэтажном доме на Ириновском проспекте. Проживающий в одной из квартир пенсионер вышел на площадку с оружием и стал стрелять по дебоширам. Одному из них пенсионер попал в руку, но мужчины не разбежались, а накинулись на обидчика и избили его.