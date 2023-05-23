Огромный червь вырос в животе россиянки после укуса комара Хирурги в Омске достали из-под кожи пациентки 15-сантиметрового паразита

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Пациентке поликлиники в Омске удалили из-под кожи 15-сантиметрового паразита, который вырос после укуса комара, сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России. Девушка обратились к врачам с жалобами на боли и уплотнение на животе, на которое не обращала внимания, пока оно не увеличилось в объеме и не появилось покраснение.

Мы предположили, что это атерома, простыми словами — жировик. Пошли на эту операцию, чтобы вскрыть нагноившуюся атерому, но в результате увидели паразита длиной примерно 15 сантиметров. После консультации с эпидемиологом отправили паразита на идентификацию в лабораторию, где был подтвержден диагноз — дирофиляриоз, — рассказала хирург Элина Гафантулина.

Врач отметила, что в России ежегодно фиксируется 300-500 заражений дирофиляриозом. По ее словам, похожий случай произошел в 2020 году, когда пациент после отдыха в Турции обратился с жадобами на новообразование в височной части головы. Подхватить инфекцию можно от комара, зараженного личинками дирофилярии, который во время укуса откладывает их в подкожно-жировой клетчатке, чаще всего в боковых поверхностях живота, спины и бедер. Через какое-то время вырастает взрослая особь, убрать паразита можно только хирургическим путем. Возбудители инфекции обитают не только за рубежом, но и в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Крыму.

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