Оформить электронный паспорт в Москве можно будет с 1 декабря 2021 года

https://static.news.ru/photo/5441bed0-88e7-11eb-b9db-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Москвичи смогут оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года. Об этом говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина.

В документе указывается, что помимо паспорта, содержащего электронный носитель информации, гражданин сможет установить мобильное приложение. Оно будет выполнять функции паспорта, сообщает ТАСС.

Это приложение можно будет использовать для работы с порталами госуслуг и при обращениях в МФЦ, а также для заключения договоров, в том числе трудовых. Кроме того, благодаря ему можно будет подтверждать факт совершеннолетия в магазинах и покупать сим-карты для мобильников.

Как отмечают в Минцифры, на старте проекта в 2021 году совместимых услуг будет не очень много, но их список будет расширяться. В России возможность получить электронный паспорт появится не позднее 1 июля 2023 года.

Правительство намерено активизировать сбор биометрических данных россиян. Для этого Минцифры хочет принять ряд мер, включая закрытие удалённого доступа к определённым госуслугам без биометрии. В течение двух лет власти рассчитывают увеличить количество записей в Единой биометрической системе (ЕБС) до 70 млн — на данный момент их насчитывается 164 тысячи. Предполагается, что дополнительным стимулом может стать сбор данных не только через банки, но также через МФЦ и приложение, которое в настоящее время разрабатывает оператор реестра ЕБС.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы. Уточняется, что студентов обяжут зарегистрироваться в ЕБС и пройти «процедуру прокторинга». Необходимо будет перед камерой произнести «случайную числовую последовательность».