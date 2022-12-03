Один человек погиб при обрушении породы на руднике в Забайкалье

Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

Один человек погиб на руднике по добыче золота «Омчак» в Балейском районе в Забайкальском крае. Мужчина оказался под завалом при обрушении горной породы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пресс-служба местного управления МЧС России уточнила, что при обрушении в одном из штреков на участке находились четверо рабочих. Одного завалило, трое других не пострадали. На место инцидента прибыли 12 специалистов военизированной горноспасательной части.

Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее стало известно, что на шахте «Черемуховская» в Свердловской области, которая принадлежит СУБР (входит в РУСАЛ), погиб рабочий. В региональном отделении Следственного комитета возбудили уголовное дело, однако обстоятельства гибели шахтера раскрывать не стали.