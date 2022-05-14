Очевидцы сообщили о громких хлопках над Белгородом и областью

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Над Белгородом и областью раздаются громкие хлопки. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Также информацию подтвердил корреспондент РИА Новости.

Комментарии от властей региона пока не последовали. Информация о возможных разрушениях также отсутствует.

За последний месяц в Белгородской области случилось несколько обстрелов приграничных сёл. 11 мая при обстреле с украинской стороны села Солохи погиб 18-летний молодой человек.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села Солохи в Белгородской области, в результате которого погиб один человек и ещё как минимум семеро получили ранения. Точное количество пострадавших и степень ущерба уточняются.