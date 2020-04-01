Очереди за спецпропусками в Саратове растянулись на несколько кварталов

Жители Саратова выстроились в длинные очереди в районные администрации за специальными пропусками. Режим самоизоляции будет действовать в городе со 2 апреля.
По данным «Интерфакс-Поволжье», местные жители
Пресс-секретарь главы города Татьяна Плющева заявила, что в мэрии предпринимают меры, чтобы решить проблему очередей. По её словам, районные и городские администрации будут работать до 20:00 по местному времени.
В настоящий момент в Саратовской области зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
NEWS.ru писал, что к 31 марта режим самоизоляции был введён в 26 российских регионах. С 30 марта по 3 апреля президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю с сохранением заработной платы. Такие меры должны помочь в противодействии распространению коронавируса на территории РФ.
Всего в России было зарегистрировано 2777 случаев заболевания коронавирусом, излечились 190 человек, скончались 24. На Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больниц.
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