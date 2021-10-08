Обязательную вакцинацию для ряда граждан введут в Саратовской области
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
14:38, 08 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Саратовской области с 11 октября вводится обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан. Как говорится в постановлении главного санитарного врача области Ольги Кожановой, прививки от COVID-19 должны будут сделать государственные и муниципальных служащие, а также работники соцсферы.
По решению Роспотребнадзора в регионе вводится обязательная вакцинация для государственных и муниципальных служащих, ряда категорий граждан, занятых в соцсфере, включая работников соцзащиты, а также в сфере услуг с 11 октября, — говорится в документе.
Согласно постановлению Роспотребнадзора, первым компонентом вакцины граждане должны быть привиты до 15 ноября, вторым — до 15 декабря.
Ранее сообщалось о введении обязательной вакцинации в Новгородской, Вологодской, Воронежской и Свердловской областях, а также на Ямале. В частности, в Свердловской области вакцинации подлежат сотрудники сферы образования, обслуживания, общепита, финансовых организаций, муниципальных служб и органов власти. Кроме того, прививка обязательна для служащих гостиничной сферы, работников парикмахерских, химчисток, театров, концертных залов и спортивных учреждений.