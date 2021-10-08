Обязательную вакцинацию для ряда граждан введут в Саратовской области

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Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Новосибирской области ухудшается из-за осенней вспышки коронавируса. В связи с этим оперативный штаб может ввести принудительную вакцинацию для профессиональных групп с повышенным риском заболевания, сообщает Сиб.фм.

Особое беспокойство вызывают низкие показатели вакцинации работников сферы услуг, хотя именно они наиболее активно взаимодействуют и общаются с людьми. Вакцинация граждан, занятых в этой сфере, особенно важна для предотвращения распространения...