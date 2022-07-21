Обвинённый в лжеминировании красноярец огорчился и снова «заминировал» дом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярском крае житель посёлка Козулька расстроился из-за того, что его обвинили в лжеминировании. Он употребил алкоголь и снова сообщил о том, что в одном из домов родного посёлка якобы находятся опасные предметы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным ведомства, правоохранителям поступило соодщение о том, что в одном из домов посёлка находятся опасные предметы. При обследовании объекта данная информация не подтвердилась. В результате полицейские задержали возмутителя общественного спокойствия.

В Красноярске полицейскими задержан подозреваемый в ложном сообщении о нахождении в доме опасных предметов. ... Расстроившись, он употребил спиртное с ранее незнакомыми ему людьми и вновь сделал ложное сообщение о нахождении опасных предметов в жилом доме в поселке Козулька, — говорится в сообщении.

Как пояснил задержанный. его расстроило получение решения суда об осуждении за ложные сообщения о минировании, совершённые им в апреле 2021 года. Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы на два года, а также принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра. Кроме того, ему установили запрет на выезд за пределы района проживания.

Против мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 14-летняя девочка «заминировала» торговый центр «Мави» на улице Щорса, оставив в одном из магазинов коробку с проводами и таймером. Виновницу ложного минирования отправили в психоневрологический диспансер для проведения экспертизы. Так как она достигла возраста уголовной ответственности, СК России уже возбудил уголовное дело.