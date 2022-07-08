Школьница «заминировала» ТЦ в Красноярске Школьница устроила ложное минирование в красноярском ТЦ «Мави»

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Красноярске 14-летняя девочка «заминировала» торговый центр «Мави» на улице Щорса, оставив в одном из магазинов коробку с проводами и таймером, сообщает Telegram-канал «Борус». Виновницу ложного минирования отправили в психоневрологический диспансер для проведения экспертизы. Так как она достигла возраста уголовной ответственности, СК России уже возбудил уголовное дело.

Отмечается, что с помощью липовой взрывчатки школьница хотела посмотреть на реакцию людей. Администрация ТЦ эвакуировала посетителей и провела стандартную процедуру с привлечением полицейских и саперов, которые и обнаружили муляж в одном из магазинов.

Уточняется, что дело возбуждено по части 2 статьи 207 УК РФ (ложное минирование объекта социальной инфраструктуры). 14-летней девочке грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей либо тюремный срок от трех до пяти лет.

Ранее в Красноярске задержали двух 17-летних подростков, подозреваемых в распространении ложных сообщений о минировании, их отправили под арест. Также сотрудники полиции задержали нескольких несовершеннолетних школьников, рассылавших в красноярские школы электронные письма с угрозами минирования. Задержанные признались, что делали это ради шутки.

С конца 2021 года в России регистрируется волна ложных минирований различных объектов. Анонимы сообщают через рассылку писем по электронной почте об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. При этом основной поток писем поступает из-за рубежа.