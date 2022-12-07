Стрелявшего в полицейских мужчину задержали в Ростовской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчину, который стрелял сотрудников полиции в Новошахтинске, задержали, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале. Преступник, по информации от главы региона, скрывался в заброшенном доме, что находится на окраине города.

Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском, — заявил Голубев.

Губернатор добавил, что в настоящее время проводятся оперативные действия.

Днем 6 декабря в пригороде Новошахтинска мужчина в камуфляжной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. В городе и пригороде проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Для поимки злоумышленника введен план «Сирена».

Немногим позднее Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с предполагаемым стрелком из Новошахтинска. Съемка велась из салона автомобиля, когда мужчина в камуфляжной форме проходил мимо транспортного средства.