Общественная палата проверила объекты ЖКХ в Северной Осетии

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Члены форума Общественной палаты (ОП) России «Сообщество» посетили жилые и инфраструктурные объекты Владикавказа. Они осмотрели более десятка локаций на территории республики, сообщили NEWS.ru в пресс-службе оргкомитета.

Среди прочего визитёры осмотрели дома, где был осуществлён капитальный ремонт. Они отметили неравнодушие подрядчиков, которые часть работ выполнили безвозмездно.

Порадовал человеческий подход к капремонту. Радует, что подрядчики несут социальную ответственность. Это доброе дело. Социальная ответственность бизнеса всегда радует, жильцы должны это ценить, — отметила первый зампредседателя комиссии ОП по ЖКХ, строительству и дорогам Галина Дзюба.

Вместе с тем, она обратила внимание на отсутствие комплексного подхода к ремонту. В обновлённых домах остаются не отремонтированными подъезды, дворы, детские площадки.

Дзюба также призвала серьёзнее относиться к требованиям обеспечения доступной среды: в ряде зданий и на улицах нет условий для передвижения маломобильных граждан.

Общественники также осмотрели зоны отдыха — Площадь фонтанов во Владикавказе, парки и скверы, отметив лишь незначительные недочёты. Кроме того, они посетили мусорный полигон, где ведётся рекультивация, водозабор в посёлке Редант, а также очистные сооружения в Ногире.

Основные мероприятия форума «Сообщество», как сообщалось ранее, намечены во Владикавказе на 26 и 27 мая, а 9 и 10 июня аналогичное мероприятие пройдёт в Твери.