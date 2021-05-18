ОП проинспектирует жильё в Северной Осетии

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Члены Общественной палаты России посетят жилые и инфраструктурные объекты Республики Северная Осетия — Алания в преддверии форума «Сообщество», который состоится во Владикавказе.

Мероприятие, посвящённое теме «Общественный контроль — инициатива, участие, результат!», будет проходить в очном формат 26-27 мая. Его информационным партнёром выступает NEWS.ru.

Комиссия ОП по ЖКХ, строительству и дорогам проведёт осмотр аварийного жилья в республике и квартир, предоставленных местным жителям в рамках программы переселения. 24 и 25 мая.

Наша работа будет нацелена на знакомство с проблемами региона в плане решения проблем в сфере ЖКХ. Мы пообщаемся с жильцами квартир, узнаем их мнение и пожелания, — приводятся в пресс-релизе слова первого зампреда комиссии Галины Дзюбы.

Она добавила, что участники выездного заседания ознакомятся с работой управляющих компаний. Особый акцент будет сделан на их заинтересованности в привлечении к своей работе советов домов и жильцов.

Кроме того, комиссия оценит совместную работу управляющих компаний и республиканского оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов. Особое внимание будет также уделено теме универсального дизайна безбарьерной среды при строительстве новых объектов. Это важно как при строительстве многоквартирных домов, так и при возведении социальных, образовательных и культурных учреждений, общественных пространств, отметила Дзюба.

Ещё одной темой заявленного мероприятия станет вопрос безопасных и качественных дорог. Эксперты обсудят проблемы, с которыми сталкивается регион при реализации данного проекта. В завершение участники выездного заседания комиссия посетит объекты водоотведения и очистных сооружений, а также полигон ТКО.

По итогам этой работы будет проведено совещание с представителями республиканского правительства, отраслевых министерств и ведомств, руководителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций и строительных подрядных компаний. На нём члены планируется обсудить указанные вопросы и поделиться опытом по их решению, заключила зампред комиссии.