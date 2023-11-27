Обокравшие дом сенатора Полетаева успели обчистить соседний коттедж Baza: в Истре воры украли из коттеджа соседа сенатора Полетаева 10 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воры, обокравшие коттедж сенатора Владимира Полетаева в подмосковной Истре, также проникли в дом его соседей и забрали часы и драгоценности на 10 млн рублей, пишет Telegram-канал Baza. Инцидент произошел 23 ноября в элитном коттеджном поселке «Новорижский». Уголовное дело возбудили по статье «Кража в особо крупном размере».

Как и в случае с домом члена Совета Федерации, злоумышленники отжали пластиковую дверь запасного входа. По данным Baza, поиск ценностей в помещениях занял у них несколько минут.

О краже из коттеджа Полетаева Telegram-канал сообщал 23 ноября. По его данным, добычей злоумышленников стали драгоценности на общую сумму 1 млн рублей: 200 тысяч рублей наличными и ювелирные украшения на 800 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи изъяли из коттеджа отпечатки пальцев, следы обуви и записи с камер видеонаблюдения.

Тем временем в Новосибирске 24-летнего уборщика-мигранта заподозрили в краже 1 млн рублей у предпринимателя. Иностранец во время уборки номера в отеле, где проживал бизнесмен, обнаружил под матрасом сумку с деньгами. Он забрал себе ее содержимое и сел на автобус до Узбекистана, позднее его задержали. Известно, что предприниматель приезжал в Новосибирск за товаром и забыл сумку с наличными деньгами в номере. Когда он это понял и позвонил на ресепшен с просьбой, чтобы в комнату никто не заходил, деньги уже пропали.