Неизвестные «обчистили» дом сенатора Полетаева в Подмосковье Baza: дом сенатора Полетаева в подмосковной Истре обокрали на 1 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Истре обокрали дом сенатора от Республики Алтай Владимира Полетаева, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, злоумышленники вынесли из коттеджа члена Совета Федерации деньги и драгоценности на общую сумму 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером 23 ноября. Как пишет Baza, двое неизвестных проникли в дом Полетаева в деревне Покровское через запасной выход и вынесли из него 200 тысяч рублей наличными и ювелирные украшения на 800 тысяч рублей. По данным канала, правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже. Уточняется, что следователи изъяли из коттеджа отпечатки пальцев, следы обуви и записи с камер видеонаблюдения.

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