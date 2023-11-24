Уборщика-мигранта заподозрили в краже 1 млн рублей у предпринимателя В Новосибирске уборщика-мигранта заподозрили в краже 1 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске 24-летнего уборщика-мигранта подозревают в краже 1 млн рублей у предпринимателя. Помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия Пронина рассказала «КП-Новосибирск», что, по версии следствия, подозреваемый обнаружил деньги во время уборки номера в отеле, где проживал бизнесмен. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в июне 2023 года он в ходе уборки номеров <...> обнаружил под матрасом кровати принадлежащую потерпевшему сумку с денежными средствами в размере 980 тысяч рублей. Подсудимый тайно изъял из сумки деньги и скрылся с места совершения преступления. После этого сел на автобус до Узбекистана, — рассказала Пронина.

Предприниматель приезжал в Новосибирск за товаром и забыл сумку с наличными деньгами в номере. Когда он это понял и позвонил на ресепшен с просьбой, чтобы в комнату никто не заходил, деньги уже пропали. На данный момент полицейские задержали подозреваемого, на время следствия его отправили в СИЗО. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. При этом пропавшие деньги так и не были обнаружены, а сам молодой человек отрицает свою вину.

В подмосковной Истре ранее обокрали дом сенатора от Республики Алтай Владимира Полетаева. Злоумышленники вынесли из коттеджа члена Совета Федерации деньги и драгоценности на общую сумму 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.