Обломки американского самолета нашли в сибирской тайге Под Красноярском обнаружили фрагменты самолета Douglas А-20G времен войны

Фото: U.S. Air Force

Часть внутренней стенки кабины пилота с табличками-шильдами самолета Douglas А-20G времен Великой Отечественной войны нашли поисковики под Красноярском, сообщило краевое отделение Русского географического общества. Фрагменты передадут в школьный музей.

В районе железнодорожной станции Зеледеево группа красноярских поисковиков под руководством руководителя комиссии Красноярского краевого отделения РГО по сохранению исторической памяти Александра Матвеева обнаружила фрагмент самолета «Дуглас А-20G» времен Алсиба. Это часть внутренней стенки кабины пилота с прекрасно сохранившимися табличками-шильдами фирмы-производителя «Дуглас» и военной приемки армии США, — говорится в сообщении на сайте РГО.

Поисковики пояснили, что работали на месте катастрофы самолета А-20G, где погиб герой Великой Отечественной войны лейтенант Михаил Ермолов. Они намеревались найти место захоронения летчика, который, согласно архивам, был погребен на месте катастрофы в июле 1943 года.

Обломки машины станут экспонатами в музее одной из местных школ, где откроют посвященную трассе Аляска — Сибирь выставку. По этому маршруту в годы войны советские и американские летчики перегоняли истребители и бомбардировщики, поставляемые из США в СССР по ленд-лизу.

В начале ноября благодаря усилиям сотрудников РГО экспозиция Ялтинского историко-литературного музея пополнилась колоколом с потопленного немецко-фашистскими захватчиками санитарного теплохода «Армения» в 1941 году. Специалисты обнаружили и идентифицировали судно в 2020 году на глубине 1500 метров.