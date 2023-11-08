Колокол с потопленного фашистами теплохода «Армения» передали в музей Ялты

Фото: Ялтинский историко-литературный музей

В экспозицию Ялтинского историко-литературного музея передан колокол с потопленного немецко-фашистскими захватчиками санитарного теплохода «Армения», сообщает «МК в Крыму». Церемония с участием городских властей и представителей Русского географического общества состоялась в рамках памятных мероприятий, посвященных гибели судна в 1941 году.

Санитарный теплоход «Армения» был потоплен в результате удара нацистских торпедоносцев 7 ноября 1941 года в 15 морских милях от берега Крыма. На его борту, по разным оценкам, находилось от 4500 до 10 тысяч человек — эвакуируемые пациенты и медперсонал крымских госпиталей. Все они погибли. Теплоход был обнаружен и идентифицирован в 2020 году на глубине 1500 метров, рассказал исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин.

Обследование проводилось телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом. <...> В носу судна под своей штатной стойкой был обнаружен судовой колокол, на котором отчетливо читалось название, — рассказал Фокин.

По его словам, была проведена сложнейшая операция по подъему колокола на поверхность, после чего его отправили на реставрацию. Власти Ялты выразили благодарность Центру подводных исследований РГО за знаковую историческую находку.

Ранее музей-заповедник «Царское Село» получил десять редких экспонатов XVIII и XIX веков. Среди них — различные предметы мебели, а также изобразительного искусства.