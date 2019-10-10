Недостаточно просто победить на местных выборах, обладая поддержкой Москвы, необходимо налаживать тонкие отношения с региональной номенклатурой, многие славные представители которой занимают важные места в локальной иерархии ещё с блаженных советских времен.

Во всяком случае, те же telegram-каналы всё чаще приносят информацию о том, что не всё гладко в разных российских губерниях и республиках. Негласно считается, что местные нотабли также постепенно втягиваются в таинственный процесс, именуемый транзитом. Мол, регионалы поднимают себе цену, поскольку-де и их поддержка на местах очень пригодится, когда надо будет искать общую поддержку реформы власти, о которой столько в последние месяцы говорят в столице.

Вот даже, казалось бы, Олег Кожемяко — сильный лидер, ментально местный, имеет огромный опыт общения с сильными людьми сразу в нескольких регионах. Но вот парадокс: именно во Владивостоке поднимает голову фронда. И фаворит первых отмененных выборов Андрей Ищенко активизируется и собирает сторонников. Обвиняет губернатора в присвоении разработанных им законопроектов. Горожане протестует против деяний ставленника Кожемяко — мэра столицы края.

И в то же время на острове Сахалин у тамошнего лидера Валерия Лимаренко трудности в общении с политическим активом, сформированными ещё во времена властвования самого Кожемяко. Да и вопрос о слиянии Сахалина и Приморского края, пусть неофициально, но с повестки не снят. Особенно в свете возможного строительства моста с континента на остров. Такой вот круговорот влияния.

А активные выступления против Бату Хасикова в Калмыкии и Алексея Цыденова в Бурятии? Как утверждают, уже им, молодым национальным лидерам, и из Москвы пеняют за неумение находить общий язык с растревоженной общественностью. За неумение гасить протесты, что называются, на корню и без видимого насилия, пока митинги и народные сходы еще не вошли в российскую информационную повестку.

И в холодном Мурманске не все в порядке. Практически свежий, с иголочки губернатор Андрей Чибис, как утверждают, прокололся буквально с первых шагов. Обидевшись за что-то на влиятельного мэра Мурманска, представителя еще строй закалки, взял да и не приехал на его инаугурацию, прислал какую-то мало авторитетную сотрудницу аппарата. А ведь на торжественном мероприятии под фанфары собрался весь северный бомонд, включая даже командующего нашим самым мощным Северным флотом. Так что, налаживание тонких связей весьма непростой процесс, в котором не может быть личных обид, сведения откровенных счетов или лобовых атак.