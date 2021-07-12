Новую партию вакцины «КовиВак» доставили в Петербурга

После долгого перерыва на фармацевтическую базу Санкт-Петербурга доставили партию вакцины «КовиВaк» в 8580 доз. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербург поступило 1 257 022 комплекта вакцины, из них 27 540 доз — «ЭпиВaкКорона», 28 080 — «КoвиВак», остальное количество вакцины составляет «Гам-КОВИД-Вaк» («Спутник V»). Запас вакцины в Петербурге насчитывaет 182 616 комплектов, сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что в Москве партии «КовиВaка» хватило на три дня. 11 июля в прививочных пунктах её уже не было.

Отечественная вакцина «КовиВак» эффективна против индийского штамма коронавируса «дельта». Об этом заявил глава центра имени Чумакова, где был создан препарат, Айдар Ишмухаметов.

Глава центра Чумакова также рассказал, что «КовиВак» разработан по классической технологии и не имеет побочных эффектов. Им можно прививать детей, а также ревакцинироваться после других препаратов.