Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани осужденные на исправительные работы правонарушители теперь могут отработать долг обществу на винных заводах и в автобусных депо, пишет inkazan.ru . Всего исполнительный комитет Казани опубликовал список из 180 организаций, среди которых также оказался Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Башкирия

В Уфе адвокат девушки-дознавателя, изнасилованной собственными коллегами, требует, чтобы насильников лишили полицейских чинов, пишет mkset.ru . Также она отмечает, что в тексте приговора были допущены ошибки. Так, дата домашнего ареста обозначена 31 октября 2018 года, хотя на деле полицейских туда поместили только спустя полгода.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде суд продлил арест сыну бывшего главы ГСУ МВД РФ по Нижегородской области Виктору Пильганову. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП, в котором пострадали девять подростков и погибла одна женщина, пишет newsnn.ru .

Сергей Булкин/NEWS.ru

Удмуртия

В Сарапуле главу отделения Почты России уличили в присвоении пенсий местных жителей. От её действий пострадали три пенсионера, сообщает udm-info.ru . Несмотря на то, что начальница полностью возместила сумму ущерба, уголовное дело передали в городской суд.

Ростовская область

В Ростове отказываются переименовывать отреставрированный сквер с ошибкой в названии, пишет rostovgazeta.ru . Изначально сквер на улице Тружеников носил имя героя СССР, освобождавшего Ростов от фашистов, генерала Ивана Тюленева. Однако из-за ошибки во время заседания отреставрированный сквер получил имя Сергея Тюленина — тоже героя СССР, но к Ростову не имеющего никакого отношения.

Приморье

В Приморье выяснили причину смерти гималайских медвежат, тела которых в конце января нашли местные жители. Как пишет vostokmedia.com , во время охоты недалеко от города Арсеньево люди увидели медведицу с выводком. Охотники испугали животное, и она убежала, а оставшиеся без матери медвежата погибли от холода.

Digfoto/imageBROKER.com/Global Look Press

Омская область

Рыба в реке Омь на грани мора из-за слишком большой нехватки кислорода. Как сообщает издание gorod55.ru , специалисты Обь-Иртышского УГМС зафиксировали очередное снижение содержания растворённого кислорода в воде. Одними из причин, по которой этот показатель падает, может быть слишком толстый лёд или сброс в воду веществ, провоцирующих отмирание микроводорослей и «цветение» воды.

Оренбургская область

Судебные приставы в Оренбуржье арестовали за долги по кредиту стадо коров. Как сообщает издание 56orb.ru , взяв на себя кредитные обязательства в 13 млн рублей, сельхозпредприятие не смогло их исполнить. Общая стоимость поголовья оценивается в 10 млн рублей. Всё арестованное имущество уже передано для продажи в счёт уплаты долга.

Карелия

Житель Петрозаводска продаёт в Сети оберег от коронавируса. Как сообщает karelinform.ru , автор объявления уверяет, что кулон «создаёт вокруг себя невидимый барьер, который убивает коронавирус». Стоимость оберега без дополнений составляет 5000 рублей, а с дополнением, которое якобы даёт человеку больший радиус действия, — 10000 рублей.

avito.ru

Тюменская область

В самолёте с эвакуированными из Китая россиянами, который прибыл в Тюмень, не было туалета. Как сообщает издание nashgorod.ru , одна из пассажирок рассказала, что их кормили сухпайком, срок годности которого истекал через 10 дней, а туалетом служило обычное ведро. Женщина добавила, что они провели в самолете 13 часов, а до этого пять часов проходили проверку в Китае.

Хабаровский край

Чиновники в Хабаровском крае не хотят платить компенсации жителям, пострадавшим во время осеннего потопа. Как сообщает transsibinfo.com , участки пенсионеров в СНТ «Подъёмник» официально не обозначены на карте зон подтопления. По словам пострадавшей, территория садоводства была «обследована» только одним человеком. Компетентная комиссия, которая состоит из гидрологов, не приезжала на пострадавшую территорию вообще. Сам глава Комсомольского района заявил, что Амур его муниципалитет не топил и пострадавших нет.

Ставропольский край

Директор ЖЭК на Ставрополье присвоила 7,5 млн рублей коммунальных платежей, пишет newstracker.ru . По данным полиции, начальница ЖЭК присваивала собранные с жильцов коммунальные платежи. При этом теплоснабжающая организация, в пользу которой должны были поступать деньги, несколько месяцев не получала их. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Челябинская область

Высокопоставленный полицейский из Челябинской области арестован за подлог.

Замначальника из отдела полиции Верхнеуральского района Данияра Кудабаева подозревают в попытке покрыть высокопоставленного сотрудника местного подразделения ФСИН, который ездил пьяным за рулём, сообщает kursdela.biz . Вместо виновника, полицейский распорядился отправить на медэкспертизу заведомо трезвого человека. Сам обвиняемый вину признать отказывается.

ХМАО

Врио главы департамента имущества Ямала Андрей Кудрявцев отправлен в СИЗО по делу Росреестра, сообщает muksun.fm . По неподтверждённой информации, арестованы бывший подчинённый Кудрявцева в Росреестре Максим Сартасов и глава управления Росреестра Ямала Андрей Кожин.

Согласно расследованию, с 2016 по 2018 год подозреваемые через посредников, представляющих интересы коммерческих организаций, получили взятки в сумме 5 млн рублей, 925 тыс. рублей и 650 тыс. рублей за совершение действий с объектами недвижимости.

Волгоградская область

Налоговый инспектор получила срок за взятку от волгоградского бизнесмена, сообщает портал novostivolgograda.ru . За взятку в 300 тыс. рублей сотрудница УФНС должна была решить вопрос о снижении с 17 до 5 млн рублей суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет по итогам выездной проверки. Свою вину бывшая сотрудница налоговой признала только частично и сейчас содержится под стражей.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле заключённый отсудил почти 3 млн рублей за пытки в полиции.