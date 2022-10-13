Новости регионов: житель Омска упал без чувств при ограблении секс-шопа

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Судебные приставы в Башкирии записались на прием к косметологу и заставили ее оплатить 55 штрафов за нарушение ПДД. Женщина была вынуждена погасить штрафы на сумму 11 тысяч рублей, а также заплатить 40 тысяч рублей за исполнительский сбор.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставрополе четырем полицейским, которые предприняли попытку посадить невиновного, продлен срок домашнего ареста и содержания под стражей, сообщает newstracker.ru. Сотрудники полиции попросили мужчину купить наркотики, а затем с ними же его и задержали.

Удмуртия

В Удмуртии дорожают мука и хлеб. Потребительские цены на пшеничную муку за первые шесть месяцев 2022 года выросли на 16%. Стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки поднялась на 18%, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростовской области к утру 12 октября у 185 жителей региона выявили COVID-19. Это приблизительно в 3,8 раза больше, чем отмечали за предыдущие два дня, когда прирост в сутки составил 48 и 49 случаев заражения ковидом, информирует rostovgazeta.ru.

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Республика Татарстан

Жители Мензелинского района в Татарстане пожаловались на мор рыбы в реке Мензеля, пишет inkazan.ru. Непосредственно в реке и на берегах жители увидели большое количество мертвой рыбы.

Волгоградская область

По проведенным подсчетам, в селах Волгоградской области — всего 513 врачей, сообщает novostivolgograda.ru. Большая часть (22%) — терапевты и стоматологи (13%). Лишь 10% от общего числа медиков — хирурги, 8% — педиатры, по 5% анестезиологов-реаниматологов, токсикологов, а также акушеров-гинекологов.

Нижегородская область

Местные жители смогут самостоятельно попасть в вытрезвители, по данным newsnn.ru. В случае если человек пребывает в сильном алкогольном опьянении, то попадает в вытрезвитель профилактически. По завершении лечения ему предоставляют справку о том, где он был.

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Свердловская область

В Свердловской области свыше 50% продукции для детей продавалось с нарушениями, пишет tagilcity.ru. За девять месяцев 2022 года эксперты по защите прав потребителей провели 59 надзорных мероприятий. В рамках 75% из них выявили нарушения. Специалисты выписали штрафы на сумму около 230 тысяч рублей.

Оренбургская область

В Новотроицке полицейские нашли брата и сестру 10 и 12 лет. Дети ушли из дома из-за ссоры с родителями. Как сообщает 56orb.ru, в беседе с сотрудниками полиции девочка сказала, что поссорилась с матерью, а брат ушел с ней из солидарности.

Тюменская область

Тюменец спас упавшую в реку Ишим беременную женщину. Как пишет nashgorod.ru, Иван Малешин ехал на работу в деревню Борки. Когда мужчина проезжал по мосту через реку Ишим, увидел девушку, которую уносило течением. Тюменец подбежал к излому реки и успел схватить ее за руку.

Омская область

Житель Омска вломился в секс-шоп. «Город55» сообщает, что мужчина разбил двери и окна в магазине «Эрос», попытался вынести товары, но потерял сознание на обратном пути. Его обнаружили среди последствий взлома и различных атрибутов ассортимента секс-шопа.

Карелия

На крупном предприятии Карелии планируется массовое сокращение сотрудников, пишет karelinform.ru. 11 октября поступила информация о планируемых сокращениях работников завода «АЕК» в Костомукше. В планах — сократить до 75% персонала.

Приморский край

Во Владивостоке официально отменен новогодний праздничный салют. По информации vostokmedia.com, казна региона пополнилась на 7,2 млрд рублей. Большая часть денег поступила за счет доходов от налогов.

Башкирия

Судебные приставы в Башкирии записались на прием к косметологу и заставили ее оплатить 55 штрафов за нарушение ПДД, пишет mkset.ru. Женщина была вынуждена погасить штрафы на сумму 11 тысяч рублей, а также заплатить 40 тысяч рублей за исполнительский сбор.

Хабаровский край

Жители Хабаровского края начали вязать носки и шарфы для российских военнослужащих, пребывающих в зоне СВО. Как пишет transsibinfo.com, специальную акцию объявила Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ульчского района. Известно, что к носкам пришивают бирку с размером и именем военнослужащего, а внутрь кладут письмо со словами поддержки.