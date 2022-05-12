Новости регионов: житель Омска украл самокат и забросал полицейских цветами

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Жёны некоторых депутатов Заксобрания Ростовской области удивили местных жителей своим заработком за 2021 год. Самой состоятельной оказалась супруга парламентария Адама Батажева, которая заработала почти в шесть раз больше мужа: 63,4 млн рублей.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Полчища огромных чёрных жуков на улицах Ставрополя атаковали местных жителей, пишет newstracker.ru. Огромное количество насекомых облепили стены домов, тротуары и дороги. Кроме того, они заползают в машины и в оконные щели.

Удмуртия

Отсутствие дорожных знаков в Удмуртии привело к повреждению автомобилей, сообщает udm-info. Жители Глазовского района жалуются в соцсетях на отсутствие предупреждающих дорожных знаков об опасных участках дороги, ведущей в село Люм. Дорожники ремонтируют асфальт по пути в поселение, однако никаких указателей нет.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

Жёны некоторых депутатов Заксобрания Ростовской области за 2021 год отчитались о собственных доходах, чем удивили местных жителей. В социальных сетях из-за таких заработков начались бурные обсуждения. Как пишет rostovgazeta.ru, самой состоятельной оказалась супруга депутата Адама Батажева, которая заработала почти в шесть раз больше мужа. Отмечается, что её доход составил 63,4 млн рублей. Кроме того, 60,5 млн рублей заработала супруга Владимира Ревенко.

Республика Татарстан

Массовая драка между казанцами и туристами из Тольятти произошла в Кировском районе Казани. Очевидцы рассказали, что в разборках на улице Поперечно-Базарной участвовали больше 15 человек, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

Памятник донским казакам ремонтируют в Волгоградской области. Как пишет издание novostivolgograda.ru, реставрация пятиметровой скульптуры «Защитникам Отечества Донским казакам» производится за счёт районного бюджета при финансовой поддержке одного из банков.

Нижегородская область

Средняя зарплата нижегородцев достигнет 100 тысяч рублей только к 2038 году. Как сообщает newsnn.ru, за минувшие пять лет средняя заработная плата в регионе увеличилась на 7,8%, тогда как в целом по стране — на 9%. Сегодня средний заработок в регионе составляет примерно 41,4 тысячи рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловская область

Мэр Берёзовского городского округа высказался о пожаре в посёлке Безречный. Как пишет tagilcity.ru, он назвал людей «особо одарёнными», так как местные жители сжигали мусор в частном секторе. По его словам, из-за ветра огонь перекинулся на лес, подобрался к посёлку, в результате загорелись несколько жилых домов.

Оренбургская область

Депутаты Орского горсовета отчитались о доходах и принадлежащем им имуществе. Как пишет 56orb.ru, в списке оказались и супруги законотворцев. Примечательно, что в некоторых случаях их доход не достиг и 30 тысяч рублей, но есть и те, кто показал огромные цифры. Так, самой богатой стала супруга депутата Сергея Ястребцева: на её счетах оказалось свыше 50 млн рублей.

Тюменская область

В Тюмени на месте, где сожгли почти 4 млн больных кур, образовалась свалка с гниющими останками. Как пишет nashgorod.ru, на полях, где устроили куриный крематорий, до сих пор стоят знаки, информирующие о том, что зона может быть опасна.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Омская область

Омич забросал полицейских цветами, чтобы скрыть кражу самоката, пишет gorod55.ru. Нетрезвый мужчина угнал транспортное средство со стоянки. Когда полицейские установили местонахождение самоката по навигационному устройству и пришли к омичу в его квартиру, мужчина начал забрасывать их цветочными горшками с балкона.

Карелия

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в половине районов Карелии. Как пишет karelinform.ru, специалисты отмечают наибольшую распространенность заболеваемости среди детей и подростков до 14 лет, однако в среднем по республике её уровень на 33% не доходит до эпидпорога.

Приморский край

Первый большой сольный концерт Максима Фадеева, который должен был выйти на сцену во владивостокской «Фетисов Арене» 20 мая, перенесли на август, пишет vostokmedia.com. Ранее артист заявил, что не знал, что должен в мае прилетать в столицу Дальнего Востока.

Башкирия

В Роспотребнадзоре Башкирии ответили на жалобу жительницы. В социальных сетях Радия Хабирова написала, что в регионе, в отличие от Москвы, до сих пор не отменили масочный режим, сообщает mkset.ru. В ведомстве признали, что уровень заболеваемости коронавирусом до сих пор остаётся высоким. В среду глава Башкирии Радий Хабиров поручил и. о. главы Минздрава Башкирии проработать вопрос о ревакцинации, так как, по его мнению, рост заболеваемости за рубежом вызывает опасение.

Хабаровский край

В заповедниках Хабаровского края в мае открываются экологические тропы. Как пишет transsibinfo.com, пройтись по ним можно самостоятельно или в сопровождении гида. Отмечается, что полюбоваться природой можно в Большехехцирском и Комсомольском заповедниках, Анюйском национальном парке, и некоторые тропы доступны в Советско-Гаванском районе. Стоимость маршрутов варьируется от 30 до 320 рублей.