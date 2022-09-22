Новости регионов: житель Ижевска натравил собаку на сотрудника ГИБДД

Фото: Shutterstock

Авиабилеты из Нижнего Новгорода в Анталию теперь стоят около 213 тысяч рублей. За несколько дней до этого все билеты были раскуплены. По сведениям сервисов, самые недорогие билеты стоили 77 тысяч рублей.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Военнообязанных жителей Ставропольского края в ближайшее время вызовут в военкомат, подготовка к мобилизации уже начата, об этом пишет newstracker.ru. Согласно поручению президента и губернатора области ведется подготовка к организации мобилизационных мероприятий среди горожан.

Удмуртия

Житель Ижевска натравил собаку на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает udm-info.ru. 33-летний мужчина в нетрезвом состоянии управлял авто, после чего был остановлен сотрудниками ДПС. Вместо того чтобы показать документы, нарушитель натравил на гаишников немецкую овчарку.

Ростовская область

Ростовчане смогут понаблюдать за солнечным затмением и звездопадами этой осенью. Об этом сообщает rostovgazeta.ru. Уникальное астрономическое событие случится 25 октября 2022 года. В это время ростовчане станут свидетелями явления, когда солнце на две трети закроется луной.

Фото: Shutterstock Солнечное затмение

Республика Татарстан

В Казани жилые дома начнут отапливаться с 26 сентября. Об этом сообщает inkazan.ru.Такое решение принято на основе прогноза погодных условий. Районные администрации и теплоснабжающие компании должны в течение двух недель завершить процесс регулировки режимов центрального теплоснабжения.

Волгоградская область

Коллекторы, издевавшиеся над должницей в Волгограде, будут оштрафованы, пишет novostivolgograda.ru. Женщина получила кредиты в нескольких микрофинансовых организациях, но не вернула их. Коллекторы стали терроризировать волгоградку постоянными телефонными звонками и требованиями вернуть долги. На должницу оказывалось психологическое давление, женщине грубили, при этом употреблялась нецензурная брань.

Нижегородская область

Авиабилеты из Нижнего Новгорода в Анталию теперь стоят около 213 тысяч рублей. Об этом сообщает newsnn.ru. За несколько дней до этого все билеты были раскуплены. По сведениям сервисов, самые дешевые билеты стоили 77 тысяч рублей.

Свердловская область

Жительнице Свердловска перестали платить пенсию. Это случилось после того, как умерла ее тезка из Нижнего Тагила. Об этом сообщает tagilcity.ru. Женщине пришлось доказывать, что она жива, с помощью прокуратуры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оренбургская область

Мужчина угнал автомобиль в Бузулуке, но затем одумался, пишет 56orb.ru. Угонщик открыл машину и стал толкать ее подальше от дома. При этом он предпринимал попытку выдернуть замок, чтобы завести авто. У злоумышленника ничего не получилось. В итоге мужчина бросил машину и ушел.

Тюменская область

Руководство Ямала предлагает сотни миллионов рублей в качестве льгот на новые технологии. Об этом сообщает nashgorod.ru. Чиновники заявили, что готовы отказаться от доли налоговых поступлений для активизации разработок новейших технологий добычи и транспортировки топлива. На данный момент эти предложения рассматриваются «Газпром нефтью».

Омская область

В Омской области разворачивается частичная мобилизация. Как передает gorod55.ru, на мобилизацию будет направлено не более 1% резервистов регионального состава. Согласно правилам, необходимо соблюдение трех условий: резервист должен был пройти военную службу, иметь военно-учетную специальность и боевой опыт. Мобилизация не затронет ограниченно годных к военной службе, студентов и срочников.

Карелия

В Карелии прогнозируется наступление заморозков. Об этом сообщает karelinform.ru. По данным МЧС республики, основанным на информации карельского Гидрометцентра, с 21 по 24 сентября ночью и утром в Карелии возможны заморозки в воздухе и на почве до минус 1–3 ºС. 21 сентября минусовая температура может возникнуть на северо-западе региона, а в другие дни — в Карелии.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приморский край

В Хабаровске открылись межрегиональные соревнования по судомодельному спорту, сообщает vostokmedia.com. В данном регионе они организованы впервые после перерыва, длившегося около 30 лет. Соревнования за Кубок Дальнего Востока можно увидеть на озере Рица.

Башкирия

В Башкирии от интоксикации алкоголем умерли 88 человек с начала этого года, пишет mkset.ru. По данным республиканского Роспотребнадзора, показатель количества граждан, скончавшихся в связи с отравлением алкоголем, достиг 20,7 на 100 тысяч жителей. Наибольший процент летальных случаев зарегистрирован в Уфе, Нефтекамске, Бакалинском, Уфимском, Белорецком и Караидельском районах.

Хабаровский край

В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ в Хабаровске закрыли на карантин 16 классов в школах и три группы в детсадах, пишет transsibinfo.com. Эпидемиологический порог в регионе вдвое превышает нормы. Сложная ситуация наблюдается в 33 классах девяти школ и шести группах пяти детских садов. Согласно правилам, если в одном классе зафиксировано более 20% заболевших, то учеников отправляют на дистанционное обучение на неделю.