Новости регионов: во Владивостоке мобилизовали слепого на один глаз мужчину

Фото: МО РФ

Авария с участием лося произошла на трассе под Нижним Тагилом. Водитель внедорожника сбил животное, позже на животное наехал автобус. От наезда животное погибло, из числа людей никто не пострадал.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Контрафактную газировку более чем на 1,3 млн рублей пытались ввезти на Ставрополье, пишет newstracker.ru. На федеральном контрольно-пропускном пункте был остановлен грузовик, за рулем которого находился житель Нижнего Новгорода. При досмотре содержимого кузова автомобиля, а также прицепа была обнаружена крупная партия газировки в стекле и пластике популярного бренда. Всего изъято более 12 тысяч бутылок.

Удмуртия

3 октября, спустя неделю после вооруженного нападения, в школе № 88 Ижевска начался ремонт, пишет udm-info.ru. Строители намерены полностью заменить в здании все разрушенные при стрельбе окна, а также отремонтировать двери и стены. Как отметил мэр Ижевска Олег Бекмеметьев, в ходе ремонта подрядчик предусмотрит возможность установки дополнительных технических мер безопасности. Подрядчик работ уже определен, сметы составлены.

Фото: vk.com/scl88_izh/Global Look Press

Ростовская область

Ростовская область стала одним из криминальных регионов, пишет rostovgazeta.ru. По сведениям издания, только в 2022 году в регионе завели почти 140 уголовных дел за взятки. Лидером по криминогенности в стране традиционно является Москва, где было зафиксировано около 94,6 тысячи преступлений. Кроме того, в топ-5 антирейтинга вошли Краснодарский край, Московская область, Челябинская область, а также Санкт-Петербург.

Республика Татарстан

В Казани водители легковых автомобилей с начала этого года подрезали автобусы более 200 раз. Такими сведениями поделилась Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана. В комитете по транспорту подчеркнули, что ежемесячно случается около 28 таких инцидентов. Установлено, что именно они являются основной причиной падения пассажиров в салоне автобусов, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

Волгоградская область ожидает один из самых рекордных урожаев зерна за всю историю региона, пишет novostivolgograda.ru. Аграрии намерены собрать более 7 млн тонн урожая. При этом сбор технических культур достигнет 1,2 млн тонн.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде за 4 млн рублей разработают мастер-план туристической центральной части города, сообщает newsnn.ru. Победителя аукциона обяжут сделать мастер-план исторической части, которая наиболее популярна у туристов. Как отмечается, здесь осталось около 5% застройки XVII–XVIII веков. Кроме того, на этой площади расположено более 60 памятников, а также 150 туробъектов и множество кафе.

Свердловская область

Авария с участием лося произошла на трассе под Нижним Тагилом, пишет tagilcity.ru. Водитель внедорожника сбил животное, позже на животное наехал автобус. От наезда животное погибло, из числа людей никто не пострадал.

Оренбургская область

В Оренбурге директора стройкомпании осудят на пять лет за обман дольщиков. Как информирует 56orb.ru, в 2017 году руководитель компании получил деньги от пяти дольщиков. Всего с мая по октябрь он получил от них 11 млн рублей. Однако многоквартирный жилой дом так и не был построен.

Тюменская область

В Тобольске поисковики нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку. Как пишет nashgorod.ru, помимо волонтеров объединения «Феникс», в поиске участвовали сотрудники службы ТОСЭР, а также горожане. Через несколько часов заблудившуюся в лесу 68-летнюю женщину нашли.

Омская область

Под Омском неизвестные пытались скрыть незаконную вырубку леса ветками и мхом, пишет gorod55.ru. Как отмечается, на участке происходила вырубка сосен и берез. Общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей. Злоумышленникам может грозить срок лишения свободы до семи лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

Водитель автобуса в Петрозаводске отказался бесплатно везти пенсионерку в день проведения акции, приуроченной ко Дню пожилого человека. Ранее о проводимой акции заявили в мэрии Петрозаводска, сообщает karelinform.ru.

Приморский край

Во Владивостоке под мобилизацию попал мужчина, который слеп на один глаз. Как отметили в военкомате Приморского края, призыв из запаса граждан с болезнями, по идее, возможен, пишет vostokmedia.com. О наличии проблем со здоровьем мобилизованный сам должен сообщить медработнику в части, говорится в сообщении.

Башкирия

Российский хоккеист, бывший нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Лукин был оштрафован на 2,2 млн рублей по делу о даче взяток ради уклонения от армии и покупке водительских прав категории А. Как информирует mkset.ru, за водительское удостоверение хоккеист заплатил 70 тысяч рублей, а за военный билет — 159,7 тысячи рублей. Свою вину спортсмен признал, в содеянном раскаялся.

Хабаровский край

В Хабаровске стартовал сезон массовых катаний на коньках. Любителей катания на коньках уже ждут на арене «Ерофей» и в краевом центре развития хоккея «Амур». Ознакомиться с расписанием работы катков можно на веб-сайте СЗК «Платинум Арена», сообщает transsibinfo.com. Каток работает ежедневно с 11:00 до 20:00. Цена билета для взрослых — 270 рублей, а для детей — 180, прокат коньков — 120 рублей.