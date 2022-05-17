Новости регионов: в Приморье задержали облившую краской памятник Зорге

Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке / Фото Виталий Аньков/РИА Новости

Суд Приморья арестовал гражданку, предположительно, облившую краской памятник Рихарду Зорге во Владивостоке. Местная жительница проведёт в местах лишения свободы около двух месяцев за своё правонарушение.

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Ростовская область

Ростов-на-Дону вошёл в десятку российских городов, в которых проживают самые алчные женщины. Как сообщает rostovgazeta.ru, донская столица находится на восьмой позиции рейтинга. Третье место занимает другой город ЮФО — Краснодар. На первых двух местах — Саранск и Москва.

Ставрополье

В Ставропольском крае скоро состоится суд над главой фермерского хозяйства. Его обвинили в хищении нескольких миллионов бюджетных средств, пишет информационный портал newstracker.ru. В течение двух лет гражданка готовила документы о якобы выращенных овощах и понесённых в связи с этим затратах. Главной её целью были субсидии от государства. Мнимое огородное хозяйство принесло фермерше доходы на общую сумму в 5,4 млн рублей. Теперь женщина должна будет эти деньги вернуть.

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Республика Удмуртия

За минувшую неделю на дорогах Республики Удмуртия задержали 137 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Корреспонденты udm-info пишут, что за указанный период в республике случилось 22 ДТП. Два человека в авариях погибли, ещё 20 получили травмы. Автовладельцы Удмуртии допустили за неделю 3234 нарушения ПДД.

Волгоградская область

Фермер из Волгоградской области сообщил о том, что борщовый набор подорожал почти на 30%. Как сообщает novostivolgograda.ru, он также напомнил о том, что цены на продукты, необходимые для приготовления борща, ощутимо повысились также и в минувшем году.

Республика Татарстан

Средняя стоимость квадратного метра жилья в казанских новостройках превышает на сегодняшний день 155 тысяч рублей. По информации издания inkazan.ru, за период с марта по апрель включительно цена квадрата на первичном рынке недвижимости выросла на 7%. Если сравнивать с цифрами прошлого года, то объекты недвижимости стали дороже на 46,3%. Средняя стоимость достигает сейчас 157,1 тысячи рублей.

Свердловская область

Поисковой службе Тагила удалось спасти пару, застрявшую в болотах. Как сообщает tagilcity.ru, молодые люди заблудились в труднопроходимой болотистой местности и долго ходили там в поисках выхода к дороге. Бригада спасателей нашла пару с помощью поисковых собак. Граждане не пострадали.

Нижегородская область

Студентам в Нижнем Новгороде разрешили распечатывать курсовые работы на обеих сторонах бумаги. Корреспонденты newsnn.ru сообщают об этом со ссылкой на заявление сотрудников пресс-службы Мининского университета. Официальные представители вуза заявили, что для экономии бумаги большую часть своих работ студенты могут сдавать в электронном формате.

Печать документов shutterstock.com

Оренбургская область

Пьяная оренбурженка угрожала, что взорвёт пятиэтажный дом. Таким образом женщина хотела сгладить конфликт, разгоревшийся между родственниками. Как сообщает 56orb.ru, гражданка пенсионного возраста позвонила на пульт дежурного местного отделения полиции и заявила, что готова совершить террористический акт. Задержавшие злоумышленницу силовики выяснили, что на такой поступок она решилась из-за ссоры родственницы с супругом.

Омская область

В Уфе провели флешмоб в поддержку травмированного футболиста из Омска. Как сообщает gorod55.ru, 16-летний спортсмен был тяжело травмирован во время игры за «Иртыш-2006» против уфимской сборной. Медики диагностировали у омича перелом тазобедренной кости.

Тюменская область

Жители одного из посёлков Тюменской области обратились к местным властям с просьбой о переносе строительства крематория подальше от жилого массива. Как сообщает nashgorod.ru, объект планировали начать возводить ещё в 2011 году, но не было инвесторов. Именно по этой причине место постоянно переносили. Теперь решено построить крематорий недалеко от посёлка Падерин. Граждане протестуют.

Приморский край

Суд Приморья арестовал гражданку, предположительно, осквернившую памятник Зорге во Владивостоке. По информации издания vostokmedia.com, 39-летняя местная жительница проведёт в местах лишения свободы около двух месяцев за то, что облила памятник краской.

Карелия

В карельской деревне погибли поголовье птиц и олень. Как сообщает karelinform.ru, животные утонули во время потопа, который произошёл в Прионежском районе 14 мая.

Олень в лесу Денис Бочаров/NEWS.ru

Башкирия

В башкирском Министерстве труда проинформировали о наличии проблем с назначениями пособий на детей. По данным mkset.ru, министр Ленара Иванова сообщила о сбое, произошедшем на сервере 28 апреля. По её словам, накопилось в результате свыше 20 тысяч заявлений от граждан, претендующих на получение пособий на детей в возрасте от трёх до семи и от восьми до 17 лет. Восстановительные работы продолжаются. Руководитель профильного ведомства обратилась к населению с просьбой немного «потерпеть».

Хабаровский край

Инспекторы хабаровского управления МЧС провели рейд в акватории Амура, в рамках которого были намечены возможные места для «дикого пляжа». Корреспонденты transsibinfo.com пишут, что полноценно обустроенных мест для купания в городе нет. Спасательные посты в летние периоды организовывают в основном у центральной набережной имени адмирала Невельского, у береговой линии в районе бывшего завода «Дальдизель», а также базы «Дельфин» и улиц Правобережная и Богачева. Между тем прикрытие всей черты берега они не обеспечивают.