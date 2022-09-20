Новости регионов: в Хабаровском крае начался сезон трихинеллеза

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мясной цех

Минобрнауки не несет ответственности за отопление в детских садах и школах Татарстана. На отсутствие отопления в детсаду № 7 пожаловались родители воспитанников. Они сказали, что дети вынуждены ходить в помещении в теплой одежде, а для сна их не переодевают. Представители Минобрнауки посоветовали направить жалобу в органы исполнительной власти требуемого муниципалитета, чтобы уточнить об оснащенности теплом в детсадах и школах.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае депутата и гендиректора компаний «Русгаз» и «АТМ» обвинили в незаконном ведении предпринимательской деятельности. Как сообщает newstracker.ru, предприниматель в период с 2017 по 2019 год продавал сжиженный углеводородный газ.

Удмуртия

По данным udm-info.ru, в Удмуртии многодетные семьи остались без света и дорог. Известно, что в 2017 году многодетные семьи получили земельные участки в деревне Большая Венья. За пять лет многие уже построили здесь дома и зарегистрировали недвижимость, а дети пошли в школу. При этом дороги требуют ремонта.

Ростовская область

Как сообщает rostovgazeta.ru, в Ростове Зеленый остров оккупировала стая бездомных и злых собак. По словам ростовчан, животные агрессивные и их очень много. Многие полагают, что в скоплении такого количества собак виноваты сами местные жители.

Фото: Shutterstock Бродячие собаки

Республика Татарстан

По данным inkazan.ru, Минобрнауки не несет ответственности за отопление в детских садах и школах Татарстана. На отсутствие отопления в детсаду № 7 пожаловались родители воспитанников. Они сказали, что дети вынуждены ходить в помещении в теплой одежде, а для сна их не переодевают. Представители Минобрнауки посоветовали направить жалобу в органы исполнительной власти требуемого муниципалитета, чтобы уточнить об оснащенности теплом в детсадах и школах.

Волгоградская область

В Волгограде жители стали меньше употреблять спиртных напитков и курить. Как сообщает novostivolgograda.ru, Волгоградская область оказалась на 15-м месте по России по приверженности населения здоровому образу жизни.

Нижегородская область

Нижегородская мэрия выделила на светофор на солнечных батареях один миллион рублей. Данное решение было принято в связи с отсутствием рядом источника постоянного питания, пишет newsnn.ru.

Свердловская область

В Свердловской области в молочной продукции обнаружена кишечная палочка. Положительный результат исследования дали четыре пробы из 128, информирует tagilcity.ru. В прокуратуре поручили производителям устранить нарушения, которые они допустили в ходе производства.

Оренбургская область

По данным 56orb.ru, в Оренбурге местные жители жалуются на общественный транспорт. У них возникают проблемы с безналичной оплатой за проезд, при этом водители проявляют агрессию. По словам начальника управления пассажирского транспорта мэрии, беседа с водителями о культуре общения с пассажирами никак не исправляет ситуацию.

Фото: Shutterstock Водитель автобуса

Тюменская область

С должности руководителя управы был снят Александр Сухомяткин. Он подписал заявление об увольнении и попал за решетку в здании суда, информирует nashgorod.ru. При этом компания, которая дала ему взятку в два миллиона рублей, процветает. Представителям «Нашего города» удалось выяснить, как Сухомяткина уличили и почему он сотрудничал именно с этой компанией.

Омская область

В Омске был арестован заместитель главы чеченской диаспоры Альви Джабраилов, пишет gorod55.ru. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере».

Карелия

По данным karelinform.ru, на Петрозаводск 19 сентября обрушатся мощные осадки. Специалисты связывают это с приходом циклона «Рейли». За одни сутки в городе может выпасть от 20 до 30 мм осадков, что равняется половине месячной нормы.

Приморский край

В Приморском крае кит шесть часов пытался с мелководья вернуться в приморские воды. О случае были информированы городские экстренные службы и правозащитники. Но они не могут помочь из-за отсутствия требуемых средств для спасения, пишет vostokmedia.com.

Фото: Shutterstock Кит

Башкирия

В Башкирии в селе Первомайском Благоварского района родители воспитанников детского сада попросили главу региона Радия Хабирова профинансировать ремонт учреждения. Они считают, что капремонт здесь никогда не проводился. Штукатурка сыплется, а на потолке видны сырые пятна, информирует mkset.ru. Свое обращение местные жители разместили на странице главы региона в комментариях.

Хабаровский край

Как сообщает transsibinfo.com, в Хабаровском крае начался сезон трихинеллеза. Это связано с открытием охотничьего сезона и началом массового забоя домашних животных. В Россельхознадзоре сообщили, что во избежание данного заболевания нужно приобретать мясо, только если у продавца есть соответствующие документы о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.