Минобрнауки не несет ответственности за отопление в детских садах и школах Татарстана. На отсутствие отопления в детсаду № 7 пожаловались родители воспитанников. Они сказали, что дети вынуждены ходить в помещении в теплой одежде, а для сна их не переодевают. Представители Минобрнауки посоветовали направить жалобу в органы исполнительной власти требуемого муниципалитета, чтобы уточнить об оснащенности теплом в детсадах и школах.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
В Ставропольском крае депутата и гендиректора компаний «Русгаз» и «АТМ» обвинили в незаконном ведении предпринимательской деятельности. Как сообщает newstracker.ru, предприниматель в период с 2017 по 2019 год продавал сжиженный углеводородный газ.
Удмуртия
По данным udm-info.ru, в Удмуртии многодетные семьи остались без света и дорог. Известно, что в 2017 году многодетные семьи получили земельные участки в деревне Большая Венья. За пять лет многие уже построили здесь дома и зарегистрировали недвижимость, а дети пошли в школу. При этом дороги требуют ремонта.
Ростовская область
Как сообщает rostovgazeta.ru, в Ростове Зеленый остров оккупировала стая бездомных и злых собак. По словам ростовчан, животные агрессивные и их очень много. Многие полагают, что в скоплении такого количества собак виноваты сами местные жители.
Республика Татарстан
По данным inkazan.ru, Минобрнауки не несет ответственности за отопление в детских садах и школах Татарстана. На отсутствие отопления в детсаду № 7 пожаловались родители воспитанников. Они сказали, что дети вынуждены ходить в помещении в теплой одежде, а для сна их не переодевают. Представители Минобрнауки посоветовали направить жалобу в органы исполнительной власти требуемого муниципалитета, чтобы уточнить об оснащенности теплом в детсадах и школах.
Волгоградская область
В Волгограде жители стали меньше употреблять спиртных напитков и курить. Как сообщает novostivolgograda.ru, Волгоградская область оказалась на 15-м месте по России по приверженности населения здоровому образу жизни.
Нижегородская область
Нижегородская мэрия выделила на светофор на солнечных батареях один миллион рублей. Данное решение было принято в связи с отсутствием рядом источника постоянного питания, пишет newsnn.ru.
Свердловская область
В Свердловской области в молочной продукции обнаружена кишечная палочка. Положительный результат исследования дали четыре пробы из 128, информирует tagilcity.ru. В прокуратуре поручили производителям устранить нарушения, которые они допустили в ходе производства.
Оренбургская область
По данным 56orb.ru, в Оренбурге местные жители жалуются на общественный транспорт. У них возникают проблемы с безналичной оплатой за проезд, при этом водители проявляют агрессию. По словам начальника управления пассажирского транспорта мэрии, беседа с водителями о культуре общения с пассажирами никак не исправляет ситуацию.
Тюменская область
С должности руководителя управы был снят Александр Сухомяткин. Он подписал заявление об увольнении и попал за решетку в здании суда, информирует nashgorod.ru. При этом компания, которая дала ему взятку в два миллиона рублей, процветает. Представителям «Нашего города» удалось выяснить, как Сухомяткина уличили и почему он сотрудничал именно с этой компанией.
Омская область
В Омске был арестован заместитель главы чеченской диаспоры Альви Джабраилов, пишет gorod55.ru. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере».
Карелия
По данным karelinform.ru, на Петрозаводск 19 сентября обрушатся мощные осадки. Специалисты связывают это с приходом циклона «Рейли». За одни сутки в городе может выпасть от 20 до 30 мм осадков, что равняется половине месячной нормы.
Приморский край
В Приморском крае кит шесть часов пытался с мелководья вернуться в приморские воды. О случае были информированы городские экстренные службы и правозащитники. Но они не могут помочь из-за отсутствия требуемых средств для спасения, пишет vostokmedia.com.
Башкирия
В Башкирии в селе Первомайском Благоварского района родители воспитанников детского сада попросили главу региона Радия Хабирова профинансировать ремонт учреждения. Они считают, что капремонт здесь никогда не проводился. Штукатурка сыплется, а на потолке видны сырые пятна, информирует mkset.ru. Свое обращение местные жители разместили на странице главы региона в комментариях.
Хабаровский край
Как сообщает transsibinfo.com, в Хабаровском крае начался сезон трихинеллеза. Это связано с открытием охотничьего сезона и началом массового забоя домашних животных. В Россельхознадзоре сообщили, что во избежание данного заболевания нужно приобретать мясо, только если у продавца есть соответствующие документы о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.