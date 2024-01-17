Новости регионов: расчленитель из Орска предстанет перед судом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расчленитель из Орска предстанет перед судом. По версии следствия, 41-летний обвиняемый поссорился с 18-летней сожительницей осенью 2023 года и забил ее молотком. Первое время он скрывал тело в своей квартире, а затем расчленил и отнес останки к детскому саду. Тем временем выяснилось, что собаки, загрызшие мужчину в Хабаровске, не были бездомными. Животные проживали в гаражном кооперативе. Собак отловили, они не проявляют агрессии.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Двоих подростков спасли с тонкого льда на Ставрополье, пишет newstracker.ru. Толщина льда была всего три сантиметра. Школьники ушли далеко от берега, но вернуться самостоятельно у них не получилось. Пришлось вызывать спасателей, которые помогли подросткам.

Республика Удмуртия

Более 1,5 тысячи водителей наказали за нарушение правил стоянки в Ижевске, сообщает udm-info.ru. За истекший 2023 год к административной ответственности за подобные правонарушения привлечен 1541 водитель, а с начала этого года таких водителей уже 25.

Ростовская область

В Шахтах Ростовской области загорелся полиэфирный завод, пишет rostovgazeta.ru. Спасатели получили сообщение о возгорании в районе цеха по производству наполнителей для матрасов и подушек. До возникновения пожара жители Шахт слышали взрыв, после которого в небе показался столб черного густого дыма. Площадь возгорания за час увеличилась до тысячи квадратных метров.

Фото: МЧС России/ТАСС

Республика Татарстан

В Татарстане из-за метели перекрыли несколько трасс. Застрявшим в условиях непогоды автобусам и большегрузам власти республики поставляют питание и топливо. Доставку осуществляют сотрудники Госавтоинспекции: они получают сообщения о том, в каких точках необходима их помощь. Накануне из-за непогоды движение остановилось практически на всех трассах в республике, в том числе на участках М-7 и М-12, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

Экс-тренер «Ротора» Александр Хацкевич жалеет о работе в волгоградском клубе, пишут novostivolgograda.ru. Он назвал этот этап худшим в своей карьере, обозвав город «сраным». Однако объяснять свою позицию тренер не стал. Высказывание Хацкевича возмутило не только болельщиков «Ротора», но и многих волгоградцев.

Нижегородская область

Нижегородский минздрав прокомментировал ситуацию с нехваткой врачей в поликлинике № 2, пишет newsnn.ru. По словам представителей министерства, сейчас в медицинском учреждении не работают три кабинета. В январе местная жительница рассказала, что поликлинику якобы хотят закрыть и объединить с городской больницей № 28 на Чаадаева. В Минздраве заверили, что сейчас учреждение функционирует в обычном режиме.

Свердловская область

Мужчина в поселке под Екатеринбургом прицепил к машине снегокат с ребенком, пишет tagilcity.ru. По дороге, где ехал автомобиль, в какой-то момент по обе стороны проехали две машины, которые едва не задели снегокат. Инспекторы ГИБДД начали проверку по факту данного инцидента.

Оренбургская область

Орский расчленитель предстанет перед судом, пишет 56orb.ru. 41-летний обвиняемый поссорился со своей 18-летней сожительницей осенью 2023 года и забил ее молотком. Тело он скрывал в квартире, а затем расчленил и отнес останки к детскому саду. Труп обнаружили прохожие. Подозреваемого поместили в СИЗО. Ранее он уже был судим за особо тяжкое преступление.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

Фото с автографом умершего рок-музыканта Михаила Горшенева, лидера группы «Король и шут», выставили в Тюмени на сайт объявлений за 1 млн рублей. Как пишет nashgorod.ru, владелец реликвии решил провести эксперимент, поможет ли Горшок закрыть ему ипотеку. Фото с автографом музыканта было сделано в Тюмени в 2010 году.

Омская область

Воспитанникам омской школы-интерната показали кости мамонта и сибирские минералы. Как пишет gorod55.ru, интерактивную лекцию ученикам провели эксперты регионального отделения Русского географического общества при поддержке Омского НПЗ. Ребятам показали найденные в регионе минералы и окаменелости — образцы кварца, малахита, обломок черепа мамонта шерстистого.

Карелия

В Карелии часть острова выставили на продажу за 3,5 млн рублей. Как пишет karelinform.ru, речь идет об острове Хавус в Ладожских шхерах. Площадь участка — 6 тысяч кв. м. Объявление о продаже появилось на популярной интернет-площадке.

Приморский край

Во Владивостоке появился уникальный «Стоунхендж» из льда. Как пишет vostokmedia.com, необычное образование из причудливых глыб было сотворено без участия человека — их прибило ветром к берегу. Каждая глыба выше человеческого роста минимум на 30 см. Это феномен стал не только уникальным явлением природы, но и новой популярной фотозоной для местных жителей и туристов.

Башкирия

В Баймаке в Республике Башкортостан после оглашения приговора Фаилю Алсынову, экс-лидеру организации «Башкорт» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), начались беспорядки. Как пишет mkset.ru, участники митинга стали кидать снежки в силовиков, в ответ те применили слезоточивый газ.

Фото: vk.com/id82522357 Фаиль Алсынов

Хабаровский край

Собаки, которые загрызли мужчину в Хабаровске, не были бездомными. Животные жили в гаражном кооперативе, пишет transsibinfo.com. Собак поймали, они ведут себя не агрессивно. Возбуждено уголовное дело по признакам халатности.