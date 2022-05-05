Новости регионов: парк в Уфе развалился на десятый день после открытия

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители посёлка Черноисточинск в Свердловской области пять лет жалуются на стекающую в реку канализацию. Власти проблему загрязнения до сих пор не решили.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Как сообщает newstracker.ru, жители Ставрополя жалуются на невыносимый запах в городе. По словам эколога, причиной удушающей вони могут быть предприятия Невинномысска. Особенно запах горелого чувствуется в центре и на юго-западе города.

Удмуртия

Более тысячи сотрудников восстановили свои права в Удмуртии. Как сообщает udm-info, из-за неправомерных действий работодателей работникам недоплатили свыше 186 тысяч рублей.

Ростовская область

Как пишет rostovgazeta.ru, в администрацию Ростова поступила жалоба на отсутствие общественных туалетов в городе. Городские власти ответили, что туалеты есть, но, по словам ростовчанина, они отсутствуют в местах отдыха горожан.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

По данным inkazan.ru, в Казани госпитализировали восемь детей с травмами от самокатов. Известно, что с начала апреля в ДРКБ обратились 12 человек. Некоторых госпитализировали в реанимационное отделение с черепно-мозговой травмой.

Волгоградская область

В Волгограде жители распространяют фейки о холере в питьевой воде. Как пишет novostivolgograda.ru, женщина в мессенджерах передаёт голосовое сообщение о приезде главного санитарного врача РФ Анны Поповой в связи с «заражением» воды острой кишечной инфекцией.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде коммунальщики разгромили двор из-за борьбы с покрышками. По данным newsnn.ru, рабочие вытряхнули и растоптали все цветы из шин. В районной администрации это объяснили тем, что покрышки опасны, в связи с чем должны быть утилизированы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловская область

Жители Свердловской области жалуются на то, что канализация из многоквартирного дома в Черноисточинске стекает в местную реку. Проблема тревожит жителей на протяжении пяти лет, но, как сообщает издание tagilcity.ru, власти не устраняют загрязнения.

Оренбургская область

Как пишет 56orb.ru, ветераны ВОВ в Оренбургской области смогут весь май бесплатно ездить в пригородных поездах. Льгота коснётся тех ветеранов, которые отказались от пакета социальных услуг, и сопровождающих их лиц.

Тюменская область

В Тюменской области за праздничные выходные зафиксировано свыше 140 пожаров. Причиной возгораний стало нарушение правил пожарной безопасности. Как пишет nashgorod.ru, люди неосторожно обращались с огнём и нарушали правила эксплуатации электрических приборов.

Омская область

Около 20 тонн свинины было задержано в Омской области. По данным издания gorod55.ru, пограничникам не понравилось положение туш, которые были сложены в машине. По правилам санитарных норм, туши, полутуши и четвертины должны перевозиться в вертикальном подвешенном состоянии, которое не даёт им соприкасаться.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карелия

Как сообщает karelinform.ru, в районе Карелии ввели карантин в связи с опасным паразитом. У убитого на охоте медведя нашли трихинеллёз.

Приморский край

Во Владивостоке выяснили, что жителям для счастья нужно 205 тысяч рублей в месяц. За год показатель вырос на пять тысяч рублей. Как сообщает vostokmedia.com, в этом рейтинге город оказался на втором месте сразу же после москвичей. Жителям Москвы для счастья нужно около 230 тысяч рублей.

Башкирия

Как сообщает mkset.ru, парк «Южный» в Уфе развалился на десятый день после открытия. Сейчас он находится в плачевном состоянии: стёрта краска, в газоне проплешины, оторваны тросы. В соответствии с госзакупками, на парк выделили 143,5 млн рублей. При этом подрядчика оштрафовали на сумму 2,7 млн рублей за задержку сдачи объекта.

Хабаровский край

В Хабаровском крае в Забайкалье строительную фирму оштрафовали на 32 млн рублей за то, что она сорвала строительство дома для детей-сирот. За год готовность здания составила всего 8%. По данным transsibinfo.com, строительство требовалось завершить до 30 ноября 2021 года. В результате подрядчику назначен штраф по факту нарушения прав социальной незащищённости детей-сирот.