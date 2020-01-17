Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Татарстане прокуратура проверит социальный приют «Акчарлак», пишет inkazan.ru . Ранее стало известно, что девочки 10–13 лет жаловались на домогательства со стороны одного из воспитателей, но руководство учреждения только оштрафовало мужчину.

Башкирия

В Уфе из-за хлопка газа в одной из квартир практически обрушилось двухэтажное здание из шлакоблоков. Всех жителей эвакуировали. Как выяснили журналисты mkset.ru , местные жители давно жаловались, что дом разваливается — по фасаду видны огромные трещины, которые растут с каждым годом. Однако здание аварийным не признают и людей не расселяют.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде за пьяное ДТП задержали экс-сотрудницу главного управления Министерства юстиции РФ по Нижегородской области Варвару Седову, пишет newsnn.ru . По предварительной информации, девушка является дочерью бывшего министра культуры области Владимира Седова. Из министерства Седова уволилась 19 декабря 2019 года.

Удмуртская Республика

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ижевске собаководы жалуются на вредные для животных реагенты на дорогах, сообщает udm-info.ru . По словам владельцев, у собак начинается аллергическая реакция после соприкосновения со снегом, где насыпали реагент, — опухают морды, лапы и другие части.

Ростовская область

Археологи в Ростовской области заявили, что каркасное седло на самом деле изобрели не в III веке нашей эры, а на тысячу лет раньше, пишет rostovgazeta.ru . По словам эксперта, приспосабливать жёсткие сёдла вместо мягких начали ещё с середины IV века до н.э. В архивах XIX века содержатся данные о курганах, где были найдены деревянные предметы, прикреплённые к крупам верховых животных.

Приморье

В Приморье педагоги возмутились жалобами родителей в Ульяновске на покупку учительницей бюстгальтера в торговом центре, пишет vostokmedia.com . Дети увидели своего педагога в ТЦ в отделе нижнего белья, рассказали родителям, а те потребовали от директора школы уволить педагога за аморальное поведение. По мнению приморцев, родители, наоборот, должны объяснять своим чадам, что учитель тоже человек.

Омская область

В Омской области автоинспекторы задержали девятилетнего водителя. Как сообщает издание gorod55.ru , сотрудники ГИБДД отдела полиции по Русско-Полянскому району обратили внимание на автомобиль, за рулём которого сидел ребёнок. В машине также находился отец мальчика — он позволил сыну порулить в целях учебной езды. Теперь мужчине придётся заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Оренбургская область

Житель Оренбургской области подал в суд на дворового кота, который поцарапал его машину. Как сообщает издание 56orb.ru , мировой судья привлёк к ответу городскую администрацию, однако доподлинно установить причастность конкретного кота к царапинам на машине не удалось. В удовлетворении исковых требований мужчине отказали.

Карелия

СК Карелии начал проверку после прогулки семьи с коляской по льду Онежского озера. Как сообщает karelinform.ru , родители с маленьким ребёнком преодолели 22 километра на коньках по тонкому льду до острова Кижи и рассказали о своём путешествии в социальной сети. Сейчас следователи выясняют подробности ситуации, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тюменская область

В Тюменской области компанию Мостострой-11 обвиняют в сбросе бетона в лесу. Как сообщает издание nashgorod.ru , специалисты Росприроднадзора зафиксировали следы работы крупной техники и куски бетона размером до 50 см. Также бетон находился на растительности и стволах деревьев. По оценке специалистов, площадь загрязнения составила 828 кв. м. В отношении компании возбуждено административное дело.

Хабаровский край

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Хабаровском крае бывший начальник районного отдела ГИБДД выдал автомобильные права сам себе и шести своим знакомым. Как сообщает transsibinfo.com , мужчина вносил ложные сведения в экзаменационные документы. Отмечается, что его уволили со службы и приговорили к двум годам принудительных работ.

Ставропольский край

Аукцион на поставку топлива для автобазы правительства и думы Ставрополья выиграла компания сына депутата Юрия Гонтаря, пишет newstracker.ru . На аукцион было подано две заявки — от ООО Производственно-коммерческое предприятие «Ставпромкомплект» и зарегистрированного в Волгограде ООО «Ликард». При начальной цене закупки в 18 млн рублей первая компания предложила цену в 17,4 млн. В 2018 году эта же компания выиграла тендер правительственной автобазы на поставку партии дизельного топлива.

Челябинская область

Активисты «Гражданского патруля» потребовали у властей организовать проходы для пешеходов в Каштакском бору Челябинска. Общественники попросили сделать между остановками транспорта «Аргазинская» и «Соколиная гора» хоть какой-то тротуар, сообщает kursdela.biz . Но в мэрии Челябинска горожанам рекомендовали передвигаться по обочине. Потому что строительство тротуара здесь не заложено в программу «развития улично-дорожной сети»

ХМАО

На Ямале предприятия погасили долги перед сотрудниками на 640 млн рублей. Задолженность по заработной плате накопили строительные и нефтегазодобывающие организации. В суды было направлено более 2,5 тысячи исков о взыскании, пишет muksun.fm .

Волгоградская область

Волгоградские следователи провели обыск в кабинете замглавы Светлоярского района Андрея Горбунова. Обыски прошли не только на рабочем месте районного чиновника, но и у него дома, сообщает novostivolgograda.ru . Также стало известно, что обыски прошли и у бывшего замглавы района Сергея Звезденкова. Есть сведения, что эти обыски были организованы в рамках уголовного дела, связанного с масштабным хищением канализационных труб.

Свердловская область