Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Татарстане прокуратура проверит социальный приют «Акчарлак», пишет inkazan.ru. Ранее стало известно, что девочки 10–13 лет жаловались на домогательства со стороны одного из воспитателей, но руководство учреждения только оштрафовало мужчину.
Башкирия
В Уфе из-за хлопка газа в одной из квартир практически обрушилось двухэтажное здание из шлакоблоков. Всех жителей эвакуировали. Как выяснили журналисты mkset.ru, местные жители давно жаловались, что дом разваливается — по фасаду видны огромные трещины, которые растут с каждым годом. Однако здание аварийным не признают и людей не расселяют.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде за пьяное ДТП задержали экс-сотрудницу главного управления Министерства юстиции РФ по Нижегородской области Варвару Седову, пишет newsnn.ru. По предварительной информации, девушка является дочерью бывшего министра культуры области Владимира Седова. Из министерства Седова уволилась 19 декабря 2019 года.
Удмуртская Республика
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Ижевске собаководы жалуются на вредные для животных реагенты на дорогах, сообщает udm-info.ru. По словам владельцев, у собак начинается аллергическая реакция после соприкосновения со снегом, где насыпали реагент, — опухают морды, лапы и другие части.
Ростовская область
Археологи в Ростовской области заявили, что каркасное седло на самом деле изобрели не в III веке нашей эры, а на тысячу лет раньше, пишет rostovgazeta.ru. По словам эксперта, приспосабливать жёсткие сёдла вместо мягких начали ещё с середины IV века до н.э. В архивах XIX века содержатся данные о курганах, где были найдены деревянные предметы, прикреплённые к крупам верховых животных.
Приморье
В Приморье педагоги возмутились жалобами родителей в Ульяновске на покупку учительницей бюстгальтера в торговом центре, пишет vostokmedia.com. Дети увидели своего педагога в ТЦ в отделе нижнего белья, рассказали родителям, а те потребовали от директора школы уволить педагога за аморальное поведение. По мнению приморцев, родители, наоборот, должны объяснять своим чадам, что учитель тоже человек.
Омская область
В Омской области автоинспекторы задержали девятилетнего водителя. Как сообщает издание gorod55.ru, сотрудники ГИБДД отдела полиции по Русско-Полянскому району обратили внимание на автомобиль, за рулём которого сидел ребёнок. В машине также находился отец мальчика — он позволил сыну порулить в целях учебной езды. Теперь мужчине придётся заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.
Оренбургская область
Житель Оренбургской области подал в суд на дворового кота, который поцарапал его машину. Как сообщает издание 56orb.ru, мировой судья привлёк к ответу городскую администрацию, однако доподлинно установить причастность конкретного кота к царапинам на машине не удалось. В удовлетворении исковых требований мужчине отказали.
Карелия
СК Карелии начал проверку после прогулки семьи с коляской по льду Онежского озера. Как сообщает karelinform.ru, родители с маленьким ребёнком преодолели 22 километра на коньках по тонкому льду до острова Кижи и рассказали о своём путешествии в социальной сети. Сейчас следователи выясняют подробности ситуации, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Тюменская область
В Тюменской области компанию Мостострой-11 обвиняют в сбросе бетона в лесу. Как сообщает издание nashgorod.ru, специалисты Росприроднадзора зафиксировали следы работы крупной техники и куски бетона размером до 50 см. Также бетон находился на растительности и стволах деревьев. По оценке специалистов, площадь загрязнения составила 828 кв. м. В отношении компании возбуждено административное дело.
Хабаровский край
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Хабаровском крае бывший начальник районного отдела ГИБДД выдал автомобильные права сам себе и шести своим знакомым. Как сообщает transsibinfo.com, мужчина вносил ложные сведения в экзаменационные документы. Отмечается, что его уволили со службы и приговорили к двум годам принудительных работ.
Ставропольский край
Аукцион на поставку топлива для автобазы правительства и думы Ставрополья выиграла компания сына депутата Юрия Гонтаря, пишет newstracker.ru. На аукцион было подано две заявки — от ООО Производственно-коммерческое предприятие «Ставпромкомплект» и зарегистрированного в Волгограде ООО «Ликард». При начальной цене закупки в 18 млн рублей первая компания предложила цену в 17,4 млн. В 2018 году эта же компания выиграла тендер правительственной автобазы на поставку партии дизельного топлива.
Челябинская область
Активисты «Гражданского патруля» потребовали у властей организовать проходы для пешеходов в Каштакском бору Челябинска. Общественники попросили сделать между остановками транспорта «Аргазинская» и «Соколиная гора» хоть какой-то тротуар, сообщает kursdela.biz. Но в мэрии Челябинска горожанам рекомендовали передвигаться по обочине. Потому что строительство тротуара здесь не заложено в программу «развития улично-дорожной сети»
ХМАО
На Ямале предприятия погасили долги перед сотрудниками на 640 млн рублей. Задолженность по заработной плате накопили строительные и нефтегазодобывающие организации. В суды было направлено более 2,5 тысячи исков о взыскании, пишет muksun.fm.
Волгоградская область
Волгоградские следователи провели обыск в кабинете замглавы Светлоярского района Андрея Горбунова. Обыски прошли не только на рабочем месте районного чиновника, но и у него дома, сообщает novostivolgograda.ru. Также стало известно, что обыски прошли и у бывшего замглавы района Сергея Звезденкова. Есть сведения, что эти обыски были организованы в рамках уголовного дела, связанного с масштабным хищением канализационных труб.
Свердловская область
Прокуратура через суд обязала мэрию Нижнего Тагила отремонтировать дорогу на Вагонке, пишет tagilcity.ru. Прокуратура Дзержинского района провела проверку состояния дороги около домов 21 и 23 по улице Юности. Сотрудники выяснили, что проезд находился в неудовлетворительном состоянии. Администрация должна выполнить ремонтные работы до 30 июня.