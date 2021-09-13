Новости регионов: очереди в поликлиники Тюмени достигли 100 человек

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

За неделю мошенники похитили у жителей Удмуртии более 13 млн рублей. Как пишет udm-info.ru , к правоохранителям республики обратились 92 человека с сообщениями о дистанционных хищениях денег с их банковских счетов. Частые схемы, которые использовали мошенники, это «защиты от незаконных транзакций» и «получение дополнительного заработка путём инвестиций».

Хабаровский край

Хабаровский край входит в 20-ку лучших в стране по качеству среднего профобразования, сообщает transsibinfo.com . По словам экспертов, сейчас среднее профессиональное образование переживает настоящий бум, на некоторые специальности конкурс на место доходит до пяти человек.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону в одном из многоквартирных домов уже пять месяцев отсутствует горячая вода, пишет rostovgazeta.ru . По словам жильцов, отключили горячее водоснабжение ещё в мае и проблема до сих пор не решена.

Ставропольский край

Количество свадеб на Ставрополье выросло на 20%. Всего на Ставрополье с начала года зарегистрировали 9 тысяч новых семей, пишет newstracker.ru .

Татарстан

Жители Татарстана могут нуждаться в этом году в свекле из-за засушливого лета. Как пишет inkazan.ru , на текущий день по региону собрали 10,5 тысячи га урожая, где на 1 га приходится лишь 195 ц свеклы.

Нижегородская область

В Нижегородской области началась проверка по факту обрушения здания бывшего предприятия. Как пишет NewsNN , под завалами может находиться один человек. Сейчас устанавливаются обстоятельства несчастного случая.

Волгоградская область

В Волгоградской области столкнулись теплоходы «Альфа Гермес» и «Ростов Великий» на Волго-Донском судоходном канале им. В.И. Ленина. Как пишет novostivolgograda.ru , теплоходы столкнулись из-за нарушения правил плавания судов по внутренним водным путям. В настоящее время организован комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств аварии.

Свердловская область

Жителю Екатеринбурга грозит до двух лет лишения тюрьмы за то, что он закрылся в своей квартире с гранатой и угрожал взрывом, если к нему не вернётся жена, пишет издание tagilcity.ru . Прибывшим на место полицейским пришлось эвакуировать 50 человек. Позже стало известно, что граната была муляжом.

Омская область

Московский профессор пригрозил судом автору Википедии из Омска за то, что он отредактировал про него статью. Как пишет gorod55.ru , профессор Михаил Бабкин сам написал статью о себе в Википедии, а омич её переписал, сделав более беспристрастной. Теперь Бабкин утверждает, что его оклеветали.

Оренбургская область

Ученый предсказал иссушение реки Урал в течение 25 лет. Как пишет издание 56orb.ru , это приведёт к серьёзным проблемам с водоснабжением в Оренбургской области. Причиной катастрофы, по словам эксперта, станут стремительное потепление климата на планете и варварское использование водных ресурсов.

Карелия

Карельские дети с эпилепсией остались без жизненно важного лекарства. Как сообщает karelinform.ru , препарат, который снимает судороги при обострении, ничем нельзя заменить, а долгий перерыв в приёме может сильно усугубить состояние. Отмечается, что сейчас лекарства нет ни на складе, ни у поставщиков. Сроки его поступления в продажу неизвестны.

Тюменская область

В Тюмени очереди в поликлиники достигают 100 человек, пишет nashgorod.ru . Горожане жалуются, что желающие попасть на приём выстраиваются от входа в здание до кабинетов. Такую ситуацию связывают с острой нехваткой медицинского персонала.

Приморье

Экипажу лайнера, летевшего из Антальи во Владивосток, пришлось посадить самолёт в Красноярске из-за выхода из строя важного оборудования, пишет vostokmedia.com . Более 300 человек были вынуждены добираться до Владивостока другим рейсом. Сейчас инцдиентом занимаются сотрудники следственного комитета.

Башкирия