Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Башкирия

В Башкирии семьям с детьми снизят ипотечную ставку с 5,5% до 3%, пишет mkset.ru . Снижение затронет только те семьи, где второй и последующий ребенок были рождены после 1 января 2018 года. Власти также отметили, что планируется увеличить срок поддержки кредитования до шести лет, если за это время в семье родится еще один ребенок.

Ставропольский край

Губернатор Ставропольского края призвал местных жителей сменить «аватарки» в соцсетях на фото героев войны, пишет newstracker.ru . По словам Владимира Владимирова, он будет стараться как можно чаще ставить на «аватарку» портреты героев войны и рассказывать в постах о каждом из них в рамках патриотической акции.

Нижегородская область

Заместитель директора одной из школ Дзержинска подозревается совершении преступлений, которые квалифицируются по уголовное статье «мошенничество». Как пишет newsnn.ru , в период летних каникул 2018 и 2019 годов подозреваемая исполняла обязанности директора школы и оформляла на подставных лиц ставки сторожа и уборщика. При этом заработную плату женщина получала сама.

pixabay.com

Омская область

Омичи разместили петицию, где сообщается, что жители поселка Сперановский, состоящий из двух улиц, вынуждены отправлять детей в школу, опасаясь за их здоровье и жизнь из-за бродячих собак. Как сообщает gorod55.ru , поселок оказался отрезан от мира, так как автобусы сюда не ходят, а от конечной остановки до Сперанского идти свыше 2 км. Авторы петиции просят продлить автобусный маршрут из Омска, обустроить дорогу и освещение, а также решить проблему с собаками.

Волгоградская область

На юге Волгограда чиновников уличили в нежелании признать аварийным ветхий дом, пишет портал novostivolgograda.ru . Речь идет о доме № 31 по улице 2-я Динамовская в Красноармейском районе. Госжилнадзор передал свою заключение в администрацию для принятия решения по вопросу аварийности. Однако чиновники так и не признали дом непригодным для жизни. В итоге суд обязал проверить указанное здание на непригодность для проживания и принять соответствующее решение.

Татарстан

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан накричал на прихожан храма иконы Божией Матери «Умиление» и преподобного Серафима Саровского и назвал их «майдановцами». Как отмечает издание inkazan.ru , такую реакцию вызвал вопрос об отстранении отца Дмитрия с поста настоятеля церкви.

Приморский край

Снежная лавина, сошедшая с крыши дома на одной из улиц Владивостока, едва не погребла под собой прохожих. Как сообщает vostokmedia.com , люди не пострадали лишь чудом: мужчина вовремя среагировал и остановил женщину, которая шла впереди. Случившимся уже заинтересовалась прокуратура.

Ростовская область