Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Башкирия
В Башкирии семьям с детьми снизят ипотечную ставку с 5,5% до 3%, пишет mkset.ru. Снижение затронет только те семьи, где второй и последующий ребенок были рождены после 1 января 2018 года. Власти также отметили, что планируется увеличить срок поддержки кредитования до шести лет, если за это время в семье родится еще один ребенок.
Ставропольский край
Губернатор Ставропольского края призвал местных жителей сменить «аватарки» в соцсетях на фото героев войны, пишет newstracker.ru. По словам Владимира Владимирова, он будет стараться как можно чаще ставить на «аватарку» портреты героев войны и рассказывать в постах о каждом из них в рамках патриотической акции.
Нижегородская область
Заместитель директора одной из школ Дзержинска подозревается совершении преступлений, которые квалифицируются по уголовное статье «мошенничество». Как пишет newsnn.ru, в период летних каникул 2018 и 2019 годов подозреваемая исполняла обязанности директора школы и оформляла на подставных лиц ставки сторожа и уборщика. При этом заработную плату женщина получала сама.
pixabay.com
Омская область
Омичи разместили петицию, где сообщается, что жители поселка Сперановский, состоящий из двух улиц, вынуждены отправлять детей в школу, опасаясь за их здоровье и жизнь из-за бродячих собак. Как сообщает gorod55.ru, поселок оказался отрезан от мира, так как автобусы сюда не ходят, а от конечной остановки до Сперанского идти свыше 2 км. Авторы петиции просят продлить автобусный маршрут из Омска, обустроить дорогу и освещение, а также решить проблему с собаками.
Волгоградская область
На юге Волгограда чиновников уличили в нежелании признать аварийным ветхий дом, пишет портал novostivolgograda.ru. Речь идет о доме № 31 по улице 2-я Динамовская в Красноармейском районе. Госжилнадзор передал свою заключение в администрацию для принятия решения по вопросу аварийности. Однако чиновники так и не признали дом непригодным для жизни. В итоге суд обязал проверить указанное здание на непригодность для проживания и принять соответствующее решение.
Татарстан
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан накричал на прихожан храма иконы Божией Матери «Умиление» и преподобного Серафима Саровского и назвал их «майдановцами». Как отмечает издание inkazan.ru, такую реакцию вызвал вопрос об отстранении отца Дмитрия с поста настоятеля церкви.
Приморский край
Снежная лавина, сошедшая с крыши дома на одной из улиц Владивостока, едва не погребла под собой прохожих. Как сообщает vostokmedia.com, люди не пострадали лишь чудом: мужчина вовремя среагировал и остановил женщину, которая шла впереди. Случившимся уже заинтересовалась прокуратура.
Ростовская область
В Ростовском зоопарке домашний кот подружился с тигром. Как сообщает rostovgazeta.ru, проживающий на территории зоопарка кот Васька регулярно навещает свою подругу Усладу. По словам сотрудников зоосада, животные трутся мордами через стекло и пытаются друг друга вылизать.