Новости регионов: на Урале возросла площадь лесных пожаров

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Свердловской области полыхают 29 лесных пожаров, огнем охвачено более 1 тысячи гектаров. Крупное возгорание было зафиксировано в Верхней Пышме, где площадь пожара достигла 610 гектаров. С огнем борются и в Башкирии — в Белорецком районе введен режим ЧС из-за крупного лесного пожара. С конца прошлой недели площадь очага увеличилась до 320 га.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

В Кисловодске разместили около 30 постеров о том, как не погибнуть во время отдыха на воде. Как пишет newstracker.ru, они появились на пляже Старого озера. На постерах также есть информация об оказании помощи пострадавшим.

Республика Удмуртия

В Удмуртии два человека получили травмы в результате падения деревьев во время грозы. Как пишет udm-info.ru, пострадавших мужчину и женщину госпитализировали. Врачи оценивают состояние женщины как удовлетворительное, мужчины — как средней степени тяжести.

Ростовская область

Мигранты избили двух рабочих в Ростове-на-Дону и угрожали расправой их начальнице. Как сообщает rostovgazeta.ru, злоумышленники также отобрали у них телефон и деньги. Рабочие не стали обращаться в полицию, так как побоялись расправы. Их начальница попыталась вступиться за избитых мужчин, однако мигранты стали запугивать и ее.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

Власти Казани потратят 162 млн рублей на цветочное оформление и озеленение города. Как пишет inkazan.ru, об этом говорится в тендере, размещенном на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию, в городе необходимо посадить однолетние цветы и кустарники, ухаживать за объемными композициями и газонами, следить за системами полива, обрезать деревья и наносить граффити.

Волгоградская область

В Волгоградской области бык забодал женщину. Как пишет novostivolgograda.ru, в Руднянском районе 55-летняя местная жительница серьезно пострадала после нападения агрессивного животного. Сейчас за жизнь раненой борются врачи.

Нижегородская область

В Нижегородской области археологи обнаружили старинные предметы — арабскую монету и стеклянную бусину, пишет newsnn.ru. Раскопки проходят в могильнике финно-угорского племени мурома, проживавшего на этой территории в VIII–X веках.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Свердловская область

В Свердловской области полыхают 29 лесных пожаров, пишет tagilcity.ru. Огнем охвачено более 1 тысячи гектаров. Крупное возгорание зафиксировано в Верхней Пышме, где площадь пожара достигла 610 гектаров. Из действующих возгораний 20 локализованы.

Оренбургская область

В Оренбургской области найдена группа детей, пропавших при сплаве по реке, пишет 56orb.ru. Родители отпустили десятерых несовершеннолетних в возрасте в самостоятельное путешествие, но в назначенное время они не приплыли. Детей искали экстренные службы. Когда начало темнеть, дети решили остановиться около деревни, но не смогли связаться с родителями.

Тюменская область

Сотрудники полиции установили личность тюменской стримерши, которая во время прямого эфира в социальных сетях оскорбляла сына, грозилась выгнать его из дома, «убить и закопать», пишет nashgorod.ru. Женщина задержана, в отношении нее проводятся следственные действия.

Омская область

В Омской области аномальная жара угрожает работе железнодорожного транспорта, пишет gorod55.ru. Возможна деформация полотна при продолжительной жаркой и сухой погоде, когда температура воздуха на 3–8 ° выше средних климатических значений.

Карелия

В карельском Сегеже местные жители пожаловались на поведение детей. Как пишет karelinform.ru, на улице Монтажников двое несовершеннолетних кидались камнями в пожилого мужчину, который рылся в мусорных ящиках, и оскорбляли его.

Приморский край

Причиной смертности почти 60% мужчин трудоспособного возраста в Приморье является алкоголь. Как пишет vostokmedia.com, эксперты отмечают, что особую опасность для здоровья представляют спиртосодержащие напитки, в составе которых значится не этанол, а метанол. При этом отличить их друг от друга невозможно, поскольку у них одинаковый вкус и запах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Башкирия



В Белорецком районе Башкирии был введен режим ЧС из-за крупного лесного пожара. Как пишет mkset.ru, пожарные борются с возгоранием с конца прошлой недели. За сутки площадь очага увеличилась до 320 га, сообщили в региональном МЧС. В тушении пожара принимают участие специалисты Минлесхоза, муниципального района и Госкомитета Башкирии по ЧС.

Хабаровский край

В воздухе Хабаровска концентрация формальдегида превысила норму в три раза, пишет transsibinfo.com. Это вызвано антропогенным загрязнением и неблагоприятными метеоусловиями. Также было зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов в реке Амур у города.