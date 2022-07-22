Новосибирск попал в список пяти самых криминальных городов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новосибирск занял четвертое место в антирейтинге городов России по криминальной составляющей, еще в 2020 году он занимал первое место. «Сиб.фм» сообщает, что за прошедшие полгода уровень преступности в Новосибирске снизился на 1%.

Еще в 2020 году Новосибирск был на первом месте. Движение в сторону безопасности идет медленно, но верно. Так, за прошедшие полгода преступность в сибирском городе снизилась на 1%, — пишет издание.

На первом месте в антирейтинге расположился Ростов-на-Дону, следом за ним идет Уфа, а топ-3 занимает Екатеринбург. Сразу после Новосибирска в списке значится северная столица России — Санкт-Петербург. При этом в мировом рейтинге город в Сибири находится всего на 207-м месте. Его относительно близкими соседями в антирейтинге стала итальянская Болонья, а также Тунис и Панама.

Ранее Московская область вошла в число лидеров по индексу качества городской среды в 2021 году. В рейтинг попали Реутов, Долгопрудный, Видное, Люберцы и Красногорск. Индекс рассчитывается по жилью, улично-дорожной сети, озеленённым пространствам, инфраструктуре.