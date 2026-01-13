Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 13:32

Стала известна судьба истощенных сестер из Норильска после ареста матери

Норильские врачи не выпишут двух сестер с истощением в ближайшие дни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Врачи из Норильска продолжают оказывать помощь двум истощенным сестрам, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона. Выписывать девочек в ближайшие дни не планируют.

В ведомстве сообщили, что дети все еще проходят реабилитацию. Их старшую сестру поместили в приют для несовершеннолетних после ареста матери.

Против женщины возбудили уголовное дело. Также в регионе проверят работу органов профилактики, так как ранее семья на учете не состояла.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в Норильске 35-летняя многодетная мать ушла из дома, оставив на несколько дней четверых детей без еды и присмотра. В результате пятимесячный мальчик умер от голода.

Норильск
дети
реабилитация
врачи
