Стала известна судьба истощенных сестер из Норильска после ареста матери Норильские врачи не выпишут двух сестер с истощением в ближайшие дни

Врачи из Норильска продолжают оказывать помощь двум истощенным сестрам, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона. Выписывать девочек в ближайшие дни не планируют.

В ведомстве сообщили, что дети все еще проходят реабилитацию. Их старшую сестру поместили в приют для несовершеннолетних после ареста матери.

Против женщины возбудили уголовное дело. Также в регионе проверят работу органов профилактики, так как ранее семья на учете не состояла.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в Норильске 35-летняя многодетная мать ушла из дома, оставив на несколько дней четверых детей без еды и присмотра. В результате пятимесячный мальчик умер от голода.