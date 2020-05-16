Нижегородский СК начал проверку допвыплат медработникам

https://static.news.ru/photo/fb36000c-9798-11ea-aaba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доследственная проверка началась в Нижегородской области по сообщениям СМИ о невыплате стимулирующих доплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники одной из городских подстанций скорой помощи пытались выяснить у начальства, почему некоторые из них получили в качестве доплаты менее тысячи рублей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что на дополнительные выплаты медработникам региона направлено 136,5 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, высший совет «Единой России» намерен проследить за выплатами надбавок медикам, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами. По словам председателя высшего совета ЕР Бориса Грызлова, невыплаты — «серьёзный, недопустимый сбой в системе реализации решений», и нельзя допустить, чтобы проблема, выявленная сейчас, «тиражировалась в дальнейшем». Грызлов предложил подключить к мониторингу ситуации региональных экспертов и пообещал на основании полученных результатов подготовить «партийные предложения по кадровым решениям».

Ранее стало известно, что кабмин выделил более 22,4 млрд рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам.