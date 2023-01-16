NGS.RU: многодетный житель Новосибирска погиб в ходе СВО

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NGS.RU сообщает со ссылкой на администрацию Карасукского района Новосибирской области, что 2 декабря 2022 года в ходе военной операции на Украине погиб 45-летний многодетный житель Сергей П. По данным портала, он служил в армии по контракту. Минобороны России эту информацию не комментировало.

NGS.RU отмечает, что Сергей П. подписал контракт 17 октября 2022 года. По информации портала, он был женат, у него остались три дочери.

Ранее администрация Таборинского сельского поселения Свердловской области сообщила о гибели 19-летнего уроженца села в зоне СВО 29 декабря 2022 года при выполнении воинского долга. Минобороны эту информацию пока не комментировало.

Федерация футбола Тверской области ранее сообщила, что капитан ФК ДЮСШОР Сергей Р. погиб в зоне военной операции на Украине. Как рассказали в организации, церемония прощания с Сергеем Р. прошла 10 января. Обстоятельства его гибели не уточняются. В Минобороны пока не прокомментировали эту информацию.