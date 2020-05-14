Незаконное летнее кафе демонтировали в Москве

https://static.news.ru/photo/7fd8fbce-95d3-11ea-b2e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

На Ленинградском шоссе в Хорошёвском районе Москвы госинспекторы по недвижимости обнаружили вблизи гостиницы нелегальное летнее кафе площадью 480 кв. метров. Так как оно не было включено в схему размещения сезонных объектов, его демонтировали.

Организация привлечена к административной ответственности и оштрафована на 230 тыс. рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Начальник столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский сообщил, что из-за пандемии работа летних кафе в этом году запрещена до 15 июня, а монтаж летних веранд возможен только с 1 июня.

Как писал NEWS.ru, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что с 12 мая строительные работы возобновились на 460 объектах столицы общей площадью в 27 млн кв. метров. Она уточнила, что на возобновившихся стройках в настоящее время задействованы около 85 тыс. работников, на объектах соблюдаются все меры безопасности и санитарные требования. Пятова напомнила, что московские стройплощадки простаивали около месяца — с 13 апреля.