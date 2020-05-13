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В Москве возобновили строительство 460 объектов

12:09, 13 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что с 12 мая строительные работы возобновились на 460 объектах столицы общей площадью в 27 млн кв. метров.

Необходимо оперативно «нагнать» упущенные дни, чтобы своевременно выполнить обязательства перед дольщиками, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, — цитирует Пятову пресс-служба.

Она уточнила, что на возобновившихся стройках в настоящее время задействованы около 85 тыс. работников, на объектах соблюдаются все меры безопасности и санитарные требования. Пятова напомнила, что московские стройплощадки простаивали около месяца — с 13 апреля.

Как писал NEWS.ru, прокуратура Москвы в связи с началом работы строительной отрасли в городе предостерегла руководителей крупных строительных компаний от нарушений противоэпидемиологических норм. Отмечается, что нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства и дополнительных мер и ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, может привести к осложнению санитарной обстановки в столице.

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