«Нет, не показалось!: фотоловушка сняла испугавшегося камеры изюбря Центр «Амурский тигр» показал «сплясавшего» от страха перед камерой молодого изюбря

Фото: ru.wikipedia.org/YuryKirienko (talk). Собственная работа, Общественное достояние

Центр «Амурский тигр» опубликовал забавное видео с изюбрем, пришедшим на солонец, где до него был гарем. В момент, когда молодой бычок занимался изучением поляны, он увидел камеру фотоловушки с инфракрасным излучением и порядком испугался.

Историю про необычное поведения молодого оленя рассказал директор лесоохотхозяйства «Дурминское» в Хабаровском крае Александр Баталов. Бычок пришел на солонец, где до него побывал гарем и учуял запаховые метки сородичей. От возбуждения изюбрь принялся рыть землю, обнюхивать все вокруг и вдруг увидел светящийся огонек камеры.

Будучи уже на взводе, он увидел фотоловушку с инфракрасным излучением, напугался и побежал. Однако на полпути зверь засомневался и решил вернуться, чтобы удостовериться, что ему не показалось. Нет, не показалось, — рассказывается в сообщении Центра.

На кадрах видно, как изюбрь подпрыгивает от неожиданности и убегает с поляны, затем возвращается, чтобы проверить подозрительный предмет и прыгает из стороны в сторону, не зная куда бежать от незнакомого предмета.

В довершении показан снимок того самого гарема, из-за которого молодой бычок буквально сплясал перед камерой.

Ранее Центр «Амурский тигр» опубликовал забавное видео с карабкающимся на дерево медвежонком в Еврейской автономной области. На кадрах малыш упрямо и целеустремленно лезет ввысь по стволу, а внизу расхаживает мама-медведица.