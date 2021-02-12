16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

Несколько скорых попали в огромную пробку в Новой Москве

19:30, 14 февраля 2021

Многокилометровая пробка образовалась на Калужском шоссе в Новой Москве. Проехать по трассе не могут до 10 машин скорой помощи.

Ранее NEWS.ru писал, что 13 февраля 2021 года войдёт в историю самых снежных за 142-летнюю историю метеонаблюдений Москвы. Высота сугробов достигала 58–59 сантиметров, до мирового рекорда не хватило совсем чуть-чуть. По данным метеорологов, в столице за двое суток выпало почти 85% месячной нормы осадков. Местные власти уже сообщили, что на расчистку снега потребуется не менее пяти дней.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео