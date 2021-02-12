Несколько скорых попали в огромную пробку в Новой Москве

Многокилометровая пробка образовалась на Калужском шоссе в Новой Москве. Проехать по трассе не могут до 10 машин скорой помощи.
Ранее NEWS.ru писал, что 13 февраля 2021 года войдёт в историю самых снежных за 142-летнюю историю метеонаблюдений Москвы. Высота сугробов достигала 58–59 сантиметров, до мирового рекорда не хватило совсем чуть-чуть. По данным метеорологов, в столице за двое суток выпало почти 85% месячной нормы осадков. Местные власти уже сообщили, что на расчистку снега потребуется не менее пяти дней.