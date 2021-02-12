Несколько скорых попали в огромную пробку в Новой Москве

Троих человек, задержанных на согласованном с властями митинге в Казани, везут в суд из-за плакатов, которые силовики посчитали неподходящими для мероприятия.

Активистов хотят судить по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия, передаёт правозащитная организация «ОВД-Инфо». Задержанные были на акции, которая была заявлена как митинг против политических репрессий, задержаний и за...