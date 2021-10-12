Непривитых пожилых жителей Башкирии отправят на обязательную самоизоляцию

Невакцинированных жителей Башкирии старше 65 лет с 13 октября отправят на обязательную самоизоляцию. Соответствующий указ намерен подписать глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве, передаёт ТАСС.

Хабиров подчеркнул, что от коронавируса чаще умирают люди пожилого возраста, имеющие хронические заболевания.

Мы с нашим Минздравом проанализировали смертность, это в основном люди старше 60 лет, имеющие тяжёлые заболевания. Вы знаете, ко мне обратились руководители госпиталей и попросили ввести нормы самоизоляции для пожилых людей, — сказал он.

Он добавил, что сегодня подпишет указ о введении режима самоизоляции для лиц, достигших 65 лет и старше, не прошедших вакцинацию от COVID-19.

В настоящее время в регионе действуют ограничения для доступа в общественные места. В частности, для посещения торговых центров, кинотеатров, музеев, театров и библиотек необходим сертификат о вакцинации, справка о перенесённом за последние шесть месяцев коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест.

Ранее сообщалось, что власти Крыма с 11 октября отменят льготный проезд для пенсионеров старше 65 лет, а пожилых сотрудников в обязательном порядке переведут на дистанционную работу.