Жители города Брагино в Ярославской области пожаловались на пассажирку автобуса, которая вела себя неадекватно и избила пенсионерку, сообщает местное издание progorod76.ru. Также отмечается, что от действий женщины пострадали несколько школьниц, которым она не давала выйти на остановке и позвонить взрослым.
Эта женщина, будучи в пьяном или наркотическом состоянии, пристала к двум девчонкам, которые ехали с тренировки домой. Начала запугивать их угрозами, почему они одни и что она сейчас их доведет до дома, надо только, чтобы они вышли с ней, при этом орала на весь автобус, налетела с кулаками на бабушку и разбила ей нос, — рассказали очевидцы.
По словам случайных свидетелей, в ситуацию вмешались другие пассажирки. Они помогли детям покинуть салон автобуса и вместе с ними дождались, когда приедут их родители. При этом очевидцы добавили, что водитель пассажирского транспорта никак не реагировал на происходящее.
Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали 16-летнего молодого человека по подозрению в нападении на девочку-подростка. По предварительным данным, всего в избиении девятиклассницы участвовали четверо несовершеннолетних, их личности устанавливаются.
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