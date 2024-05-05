Неадекватная женщина взяла школьниц в заложники в автобусе Пассажирка автобуса в Брагино приставала к школьницам и сломала нос пенсионерке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители города Брагино в Ярославской области пожаловались на пассажирку автобуса, которая вела себя неадекватно и избила пенсионерку, сообщает местное издание progorod76.ru. Также отмечается, что от действий женщины пострадали несколько школьниц, которым она не давала выйти на остановке и позвонить взрослым.

Эта женщина, будучи в пьяном или наркотическом состоянии, пристала к двум девчонкам, которые ехали с тренировки домой. Начала запугивать их угрозами, почему они одни и что она сейчас их доведет до дома, надо только, чтобы они вышли с ней, при этом орала на весь автобус, налетела с кулаками на бабушку и разбила ей нос, — рассказали очевидцы.

По словам случайных свидетелей, в ситуацию вмешались другие пассажирки. Они помогли детям покинуть салон автобуса и вместе с ними дождались, когда приедут их родители. При этом очевидцы добавили, что водитель пассажирского транспорта никак не реагировал на происходящее.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали 16-летнего молодого человека по подозрению в нападении на девочку-подростка. По предварительным данным, всего в избиении девятиклассницы участвовали четверо несовершеннолетних, их личности устанавливаются.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.