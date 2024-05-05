Стали известны последствия нападения на девочку-подростка в СНТ «Можайское» В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на девочку-подростка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на девочку-подростка в СНТ «Можайское», сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В ведомстве отметили, что им оказался 16-летний местный житель.

Оперативники задержали учащегося школы после инцидента на детской площадке у дома на улице 25 Октября напротив железнодорожной станции «Дудергоф». 3 мая в 11:47 в отдел полиции Красносельского района Санкт-Петербурга поступило обращение от жительницы СНТ «Можайское» Ломоносовского района Ленобласти. Женщина сообщила, что днем ранее около 20:30 ее 15-летнюю дочь, ученицу девятого класса, избили четверо неизвестных подростков. Злоумышленники пытались также наехать на девочку на мотоцикле. Нападавшие забрали из кармана ее одежды электронную сигарету и скрылись.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемого задержали у дома № 10 на Бронетанковой улице.

В Санкт-Петербурге ранее подросток выстрелил в пенсионерку после того, как женщина сделала ему замечание в автобусе. В руках у него, предположительно, был игрушечный пистолет.