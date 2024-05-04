В Петербурге подросток выстрелил в пенсионерку в ответ на замечание «Фонтанка»: в Петербурге подросток выстрелил в пенсионерку в автобусе

В Санкт-Петербурге подросток выстрелил в пенсионерку в автобусе после того, как она сделала ему замечание, сообщает «Фонтанка». Уточняется, что в руках у молодого человека был, предположительно, игрушечный пистолет.

Инцидент произошел в пятницу, 3 мая. Пострадавшая сообщила, что в салоне автобуса на одном из городских маршрутов находилась группа подростков. Они вели себя некультурно — нецензурно выражались и оскорбляли других пассажиров. По словам женщины, на некоторых из них были черные и серые маски, а у одного несовершеннолетнего — зеленый пистолет с белыми пульками.

В какой-то момент пенсионерка сделала замечание дебоширам, что вызвало ответную реакцию. Вооруженный подросток произвел выстрел в сторону женщины, однако попал в ограждение автобуса. После этого молодые люди покинули транспорт на остановке на Ленинском проспекте. Пенсионерка обратилась в полицию. Она попросила привлечь стрелявшего к ответственности.

Ранее предприниматель расстрелял охранника гостиницы «Украина» в Москве и уехал на внедорожнике Geländewagen. Пострадавший рассказал, что после перепалки с неизвестными напротив него остановилась машина и водитель из окна выстрелил в голову охраннику.