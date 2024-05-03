Конфликт у гостиницы «Украина» закончился стрельбой и больницей в Москве Baza: пьяный бизнесмен расстрелял охранника у гостиницы «Украина» в Москве

Telegram-канал Baza сообщил, что предприниматель расстрелял охранника гостиницы «Украина» и уехал на внедорожнике Geländewagen. По данным канала, после задержания выяснилось, что мужчина был пьян и управлял автомобилем без прав.

В Baza уточнили, что инцидент произошел ночью 28 апреля на Кутузовском проспекте в Москве, на месте происшествия полицейские нашли раненного охранника. Как уточнил канал, пострадавший рассказал, что после перепалки с неизвестными напротив него остановилась машина, и водитель из окна выстрелил в голову охраннику. По данным Baza, пуля лишь поцарапала голову пострадавшего, его увезли в больницу.

В Telegram-канале узнали, что Geländewagen остановили через несколько часов, а водителя задержали за пьяное вождение. Как сообщает Baza, автомобиль был записан на дорожно-разметочную компанию «Век», а за рулем находился ее учредитель по имени Арменак. В канале уточнили, что во время досмотра у бизнесмена нашли гладкоствольное ружье и три пакетика с наркотическими веществами.

Ранее в Ленинградской области в деревне Островки 34-летний мужчина выстрелил в 21-летнего знакомого из травматического пистолета «Оса». Мужчина успел вызвать полицейских, после чего скончался от полученного ранения. Отмечается, что стрелявший открыл огонь по знакомому с расстояния пяти метров, он попал ему в грудь. Стрелок был задержан.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.